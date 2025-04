Un Belge méconnu et un nom à suivre ? Le héros de la Coupe des Pays-Bas vit une superbe année 2025

Il n'était certainement pas sur les radars de beaucoup de suiveurs du football belge. Jari De Busser a frustré l'AZ de Maarten Maertens en finale de la Coupe des Pays-Bas.

Jari De Busser (25 ans) a été le héros de Go Ahead Eagles ce lundi : le gardien de but belge a tenu son équipe dans le match durant la rencontre, avant de sortir deux envois adverses durant la séance de tirs au but.

Go Ahead Eagles, club de la ville de Deventer dont les belles années datent d'avant la Deuxième Guerre Mondiale, n'avait jamais remporté la Coupe des Pays-Bas. C'est désormais chose faite et De Busser y sera à jamais lié.

"Je n'ai pas les mots. Je n'avais déjà pas les mots après la demi-finale contre le PSV Eindhoven", déclare le Belge au micro d'ESPN après la rencontre. "C'est un rêve de gosse". De Busser avait déjà sauvé son équipe pendant le match, et il a récidivé pendant la séance : "Je partais toujours du bon côté, et j'ai joué un bon match", se réjouit-il.

Formé au Lierse, révélé à Lommel

Mais qui est Jari De Busser ? Formé au Lierse, il a rejoint La Gantoise en 2018, mais alors tout jeune, il ne s'est pas fait de place dans l'effectif durant la saison 2019-2020. Durant l'été 2020, il signe donc à Lommel, où il finira par s'imposer.

L'été passé, après avoir disputé 64 matchs pour Lommel, il signe aux Go Ahead Eagles, dont il est n°2 jusqu'à cet hiver. Depuis janvier, il a remplacé Plogmann entre les perches et les résultats ont suivi. Go Ahead Eagles compte également dans son noyau l'ancien jeune d'Anderlecht Mathis Suray, auteur d'une bonne saison (31 matchs, 4 buts en championnat et Coupe).