Un Diable Rouge contraint de désamorcer la polémique : "Non, il n'y a pas de rivalité avec Nicolas Raskin"

Arne Engels et Nicolas Raskin ont franchi un cap en Ecosse. Mais le premier cité ne veut pas parler de véritable rivalité avec le second.

Ils évoluent dans un rôle relativement similaire sur le terrain, portent le maillot de deux grands rivaux et sont à la lutte pour une place chez les Diables Rouges : en Ecosse, les supporters tentent de plus en plus d'opposer Arne Engels et Nicolas Raskin, pour encore un peu plus exacerber la haine entre le Celtic et les Rangers.

Lors de sa première titularisation en équipe nationale, Nicolas Raskin a marqué des points avec sa prestation pleine contre l'Ukraine. Ce qui a solidement contrarié les sympathisants du Celtic, ces derniers regrettant l'absence de leur joueur.

Engels a tenu à dédramatiser tout cela dans le Glasgow Times : "Ce n’est pas vraiment une rivalité, c’est juste tout le bruit autour qui essaie de la présenter comme telle. Mon principal objectif ici est désormais de remporter le triplé et c'est la seule chose à laquelle je pense".

Arne Engels veut rester concentré

L'ancien Brugeois a constaté que tout était décuplé à Glasgow : "J'adore. La passion est incroyable ici, tout le monde est tellement passionné et impliqué. Si vous entrez en ville, soit on crie votre nom, soit on fait quelque chose. C'est vraiment agréable de ressentir cette passion, non seulement dans le stade, mais aussi en dehors. Mes parents adorent cet endroit. Et moi aussi".

Malgré une première saison à 10 buts et 12 assists, Engels est encore critiqué sur ses prestations dans certains grands matchs. On lui rappelle alors les onze millions déboursés par le club : "Je m'en fiche", répond-il placidement. " Tout le monde a quelque chose à dire, je ne lis pas tout ce qu'on écrit sur moi, même si on me rapporte parfois certains commentaires".