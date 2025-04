1,2 million d'euros pour un gamin de 15 ans : vers un record pour le football belge ?

Le Club de Bruges veut préparer l'avenir avec Tian Nai Koren, un talent slovène de 15 ans. La direction semble prête à tout pour arriver à ses fins.

Depuis plusieurs années, le Club de Bruges confirme sa politique assez active, et même agressive selon certains, envers les jeunes talents étrangers. Et cela ne risque pas de s’arrêter, que du contraire.

Selon Het Laatste Nieuws, le Club s'apprêterait à recruter Tian Nai Koren, un jeune Slovène âgé de 15 ans. Ce qui est le plus remarquable dans l’opération, c'est le montant que les Blauw en Zwart sont prêts à payer pour lui.

Les Brugeois voudraient débourser pas moins de 1,2 million d'euros pour ce milieu de terrain, qui évolue avec les U19 de Maribor. Avec les bonus évoqués, ce montant pourrait même atteindre 1,5 million d'euros.

Un nouveau pari sur l’avenir

Il rejoindra bien entendu d'abord le Club NXT, l'équipe des moins de 23 ans du Club de Bruges en Challenger Pro League. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Réponse dans quelques années. Il suit ainsi les traces d’Alejandro Granados, un Espagnol de 18 ans pour qui le Club avait déboursé 1,3 million.

Mais les exemples absolus restent Antonio Nusa et Joël Ordonez. Le premier cité avait été acheté 3 millions et revendu 28, le second partira lui aussi pour bien plus que les 3,9 millions dépenses pour l’attirer. Mais ils avaient tout de même plus que 15 ans.