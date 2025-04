Le capital sympathie de l'Union a-t-il disparu ? : "Anthony Moris est un maître dans l'art de perdre du temps"

Après toute la polémique autour de Genk-Union, tout le monde y va de son avis, mais une chose ressort : les Bruxellois ont perdu leur capital sympathie.

Patrick Goots, l'ancien attaquant belge ne mâche pas ses mots. Dans la Gazet van Antwerpen, il réagit vivement à l’incident impliquant Vic Chambaere, le gardien remplaçant de l’Union qui a lancé un ballon sur le terrain en fin de match. "C’est le niveau zéro, évidemment." assène-t-il sans détour.

Goots comprend l’ampleur de la polémique. "Tout le monde exige une sanction sévère. Et oui, cela n’a pas sa place dans le football, mais soyons honnêtes : tacler quelqu’un ou lui casser une jambe n’en fait pas partie non plus. Dans ces cas-là, on donne un carton rouge et une suspension. Il faut traiter cet incident de la même manière."

L’ancien attaquant évoque aussi une situation similaire lors du match Antwerp-Anderlecht en coupe. "À l’époque, Odoi et Leoni ont sorti des combines douteuses. Sans ça, l'Antwerp serait probablement en finale aujourd’hui. La fédération doit agir, mais malheureusement, ce genre de choses existe depuis toujours."

Goots ajoute que l’Union ne bénéficie plus de sa sympathie depuis longtemps. "Ils l’ont perdue à l’époque de Felice Mazzu." déclare-t-il. Il critique notamment le comportement de certains joueurs. "Ils jouent selon leurs qualités, mais il y a des types agaçants. Moris, par exemple, est un maître dans l’art de perdre du temps."

Reste à savoir si l’incident entamera la bienveillance dont l'Union a joui ces dernières années. Pour Goots, la réponse est simple : "Peut-être que ça marchera, mais ce ne serait clairement pas la plus belle façon de devenir champion."