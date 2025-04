Les anciens braconniers font-ils les meilleurs gardes-chasse ? Radja Nainggolan surprend tout le monde avec son projet d'après-carrière

A 36 ans, Radja Nainggolan songe logiquement à son après-carrière. Il n'exclut rien, pas même le métier d'entraîneur.

Lors de sa riche carrière, Nainggolan a déjà côtoyé bon nombre de coachs. Ses années en Italie lui ont notamment valu de travailler avec Antonio Conte, Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri ou encore Rudi Garcia. Et cela semble l'inspirer : "Je pense déjà à devenir entraîneur, peut-être même T1. J'ai tellement appris de ces grands coachs, je sens que j'ai maintenant un sac à dos plein d'expérience", déclare-t-il dans la Gazet van Antwerpen.

Le milieu de terrain a son caractère mais il voit cela comme un point positif pour entraîner. L'arrivée de Stijn Vreven à Lokeren l'a conforté en ce sens : "En dehors du terrain, tu fais ce que tu veux, mais sur le terrain, tu donnes tout pour le club", explique Nainggolan, l'incarnation parfaite de cette philosophie.

Futur coach à poigne ?

Cependant, le ninja veut profiter de ses dernières années comme joueur avant de trop se projeter : "Je m'amuse ici, et tant que je ne me fais pas manger par un jeune, je continuerai", poursuit-il, indiquant être prêt à prolonger son contrat arrivant à échéance en fin de saison.

Après tout, Lokeren est le club qui a sorti Nainggolan de longs mois sans contrat et lui permet de se sentir important. L'ancien Diable Rouge y a retrouvé un certain équilibre, sa compagne Stéphanie est ainsi souvent présente lors des matchs. "Elle n'est pas si fan de football, mais elle vient quand même voir les matchs avec des amis et de la famille", rigole Nainggolan.

Sera-t-elle présente derrière le banc pour les débuts de son compagnon en tant qu'entraîneur dans quelques années ? Nainggolan a confiance en ses qualités : "C'est une question d'expérience et de vision".