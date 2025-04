"On a vécu la merde, maintenant on est là" : Anthony Moris savoure la remontée folle de l'Union

Victorieux à Bruges, l'Union prend la tête des Champions Play-offs. Anthony Morris, capitaine et gardien, souligne la solidarité du groupe.

Ce jeudi soir, l’Union Saint-Gilloise a frappé un grand coup. En s’imposant 0-1 sur la pelouse du Club de Bruges, les Bruxellois ont non seulement réalisé une performance solide, mais ils ont aussi pris la tête des Champions Play-offs. Un succès construit avec rigueur et solidarité, des qualités que le gardien Anthony Moris n’a pas manqué de souligner après la rencontre au micro de DAZN.

"On a très bien défendu ensemble, un bon bloc." résume le capitaine de l’Union. Pour lui, ce n’est pas seulement le résultat qui compte, mais la manière : "Tout le monde était bien concentré aujourd’hui, et ça se ressent sur le terrain. On a tous envie de jouer les uns pour les autres."

Et pourtant, si l’Union rayonne aujourd’hui, c’est aussi parce qu’elle revient de loin. Très loin. "Faut pas oublier qu’on était à deux points de la relégation au mois d’octobre." rappelle Moris. Entre doutes, discussions et soirées amères, le parcours n’a pas été linéaire. "On a vécu la merde, maintenant on est là." confie-t-il.

D’ailleurs, ce n’est pas la première place qui fait vibrer Moris, mais bien l’histoire collective qu’elle représente : "En tant que capitaine, je suis plus fier de ça que d’être premier." Une phrase qui en dit long sur l’état d’esprit du vestiaire.

En route vers un possible titre, l’Union avance avec humilité mais détermination. Ce groupe n’a rien oublié de là où il vient. Et à entendre Anthony Morris, ce sont justement ces cicatrices partagées qui font aujourd’hui leur plus grande force.