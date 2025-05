Loïc Lapoussin n'a aucun regret : "J'ai fait partie de cette épopée, je suis aussi champion de Belgique !"

Bien qu'il ait quitté le club à la mi-saison, Loïc Lapoussin était présent au Parc Duden pour suivre le sacre de ses anciens coéquipiers, ce dimanche. Il se sent, lui aussi, champion de Belgique.

Même s'il a quitté l'Union à la mi-saison après s'être retrouvé sur une voie de garage, Loïc Lapoussin est, lui aussi, champion de Belgique depuis la victoire des Unionistes contre La Gantoise, ce dimanche.

Après avoir contribué au sauvetage de Saint-Trond, qui a remporté les play-downs, l'international malgache a assisté depuis le Parc Duden au sacre de ses anciens coéquipiers. Il a d'ailleurs été interrogé au micro de Sporza, et a confirmé se sentir également champion de Belgique.

"Bien sûr, j'ai tout de même participé à cette aventure. Mais le principal, aujourd'hui, c'est pour le club et ses supporters. C'est à eux que le mérite revient, ils méritent ça depuis des années."

Moi aussi, je suis champion !"

Le flanc gauche, qui a disputé six rencontres de championnat avec les Unionistes cette saison, pour un but et une passe décisive, avait rejoint le club lorsqu'il évoluait encore en D1B. Cette année, la RUSG s'est placée au sommet du football belge pour la première fois depuis nonante ans.

"C'était l'année de l'Union. Ils sont récompensés pour leur travail énorme. Je n'ai aucun regret quant à ma situation. Le football, c'est aussi ça, on prend des chemins différents. Mais j'ai du plaisir, parce que j'ai fait partie de ça. J'ai fait partie de cette épopée et moi aussi, je suis champion aujourd'hui", a-t-il conclu.