Qui succèdera à Cameron Puertas ? Tout savoir sur les Pro League Awards, qui se tiendront ce lundi soir à Anvers

Vingt-quatre heures après le sacre de l'Union Saint-Gilloise, huit récompenses individuelles seront remises lors des Pro League Awards, ce lundi soir. Deux nouveaux membres feront également leur entrée au Hall of Fame de la Pro League.

La saison 2024-2025 de Jupiler Pro League touche à sa fin. Après le sacre de l'Union Saint-Gilloise, une rencontre reste à jouer : le barrage européen entre l'Antwerp et Charleroi, prévu jeudi.

Entre-temps, la Pro League remettra huit trophées individuels lors de la cérémonie des Pro League Awards, qui se tiendra ce lundi soir au Handelsbeurs d'Anvers. Le prix du joueur de la saison en Jupiler Pro League et en Challenger Pro League, ainsi que la joueuse de la saison en Lotto Super League.

Le talent de l'année sera aussi récompensé, tout comme le plus beau but, le meilleur entraîneur, le meilleur arbitre et le meilleur projet social. L'année dernière, c'est Cameron Puertas qui avait reçu le prix du joueur de l'année.

La Pro League a également appris que Toby Alderweireld et Jan Vertonghen seront mis à l'honneur pendant cette cérémonie pour rendre hommage à leur incroyable carrière, terminée cette année.

Enfin, deux autres anciens joueurs intègreront le Hall of Fame de la Pro League et rejoindront les dix déjà élus l'année dernière. Chaque année, deux joueurs supplémentaires seront ajoutés.