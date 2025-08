Accord personnel trouvé : un joueur bien connu en Pro League en passe de faire son retour dans le championnat

Junya Ito semble en bonne voie pour revenir au KRC Genk. Le joueur du Stade de Reims aurait trouvé un accord personnel.

Va-t-on assister à un retour très surprenant en Jupiler Pro League ? Cela semble bien possible, car Junya Ito se rapprocherait d’un retour dans son ancien club, le KRC Genk.

L’ailier de 32 ans était depuis un moment déjà dans le viseur des Limbourgeois, mais selon Sacha Tavolieri, une percée dans le dossier serait désormais en vue.

🔵🇯🇵 Junya Ito de retour au KRC Genk: ça se précise! Le Japonais a trouvé un accord personnel sur base d’un contrat de 3 ans avec les Limbourgeois.

🔴⚪️ Le Stade de Reims a reçu une offre écrite et les négociations avec les Genkies sont avancées pour un deal proche de €3M.

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 1, 2025

Genk et Ito auraient déjà trouvé un accord personnel pour un contrat de trois ans. Et les discussions se poursuivent également entre les clubs.

Un accord à hauteur de trois millions d’euros serait en cours de négociation. Genk a déjà formulé une offre officielle, et Reims souhaite discuter avec Genk pour finaliser rapidement le transfert.

L’international japonais avait rejoint le Stade de Reims en 2022 pour 10 millions d’euros, après avoir brillé pendant plus de deux saisons en Jupiler Pro League. Avec la relégation du club en Ligue 2, les finances sont désormais plus tendues, et Ito ne dispose plus que d’un an de contrat.