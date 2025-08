Marc Wilmots s'exprime sur l'échec du dossier Axel Witsel : voici ce qui a été proposé à l'ex-Diable Rouge !

Axel Witsel ne reviendra pas au Standard de Liège. Mais ce n'est pas faute, pour Marc Wilmots, d'avoir essayé de convaincre l'icône de Sclessin...

Le mercato du Standard est particulièrement actif : ce vendredi, un 10e transfert, qui a pris tout le monde par surprise, a été annoncé - celui de Mohammed El Hankouri, que notre observateur du Standard vous présente par ici. Marc Wilmots n'a pas chômé, comme promis, et les supporters liégeois ne peuvent pas se plaindre au vu des moyens du club.

Mais la cerise sur le beau gâteau qu'est ce mercato ne viendra pas. Axel Witsel, qui était pourtant en discussions concrètes pour un retour choc à Sclessin, a finalement décliné le projet présenté par Wilmots. Interviewé en exclusivité par RTL Sports, le directeur sportif ne s'est pas caché sur ce sujet.

Witsel directeur sportif après Wilmots ?

"J'ai été le voir, j'ai parlé du projet. On voulait qu'il revienne à la maison et, surtout, lui offrir une belle porte de sortie. Mais après, il y a des choix familiaux que je peux comprendre", a déclaré Wilmots, officialisant donc par là que Witsel ne reviendrait pas. "Quand tu as toute une vie, tes enfants qui vont à l'école internationale... il faut bouleverser tout ça : as-tu encore envie de le faire ?".

Pas de quoi se réveiller la nuit, pour Marc Wilmots. "On s'est vus et on a discuté. Où est le problème ? Il y aurait un problème si je n'avais pas essayé. Mais on continue, je ne m'arrête pas à ça. On fonce", affirme l'homme fort du Standard, qui a également dévoilé ce qu'il a proposé à Axel Witsel.

"Je préparais l'avenir, en lui disant : "Axel, ce rôle de directeur sportif, tu peux le reprendre après". Voilà l'idée derrière ça. Un an ou deux ans sur le terrain puis, quand il serait fatigué, il viendrait à mes côtés pour apprendre le métier", détaille le Taureau de Dongelberg. "Il viendra peut-être plus tard, nous verrons".