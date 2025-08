Une bonne, et une très mauvaise nouvelle : le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Dender

Victime d'une contracture au mollet, Adnane Abid ne sera pas disponible pour la réception de Dender, ce samedi. Mircea Rednic devra faire face à quelques absences pour cette rencontre.

Après son premier succès la semaine dernière à la RAAL, le Standard s'apprête à recevoir Dender ce samedi soir dans le cadre de la deuxième journée de Pro League. Pour son premier match sur le banc de Sclessin depuis le fameux 7-0 contre La Gantoise en 2013, Mircea Rednic va être privé de plusieurs joueurs importants. Si Ibe Hautekiet est de retour, Adnane Abid manquera cette première joute à domicile.

"Boli Bolingoli s'entraîne collectivement, mais il ne sera pas encore prêt à figurer dans le noyau. Nielsen a aussi commencé avec le groupe, mais on ne prendra pas de risques. Il a encore passé des tests physiques ce vendredi, c'est très bien."

"Lawrence a été opéré de l’appendicite, et Adnane Abid souffre d'une contracture au mollet. Il avait déjà mal à la mi-temps à La Louvière, il a demandé à rester plus longtemps sur la pelouse, mais je pense que sa blessure a empiré. Il a retrouvé le groupe hier, mais a reçu davantage de soins cette semaine. Les autres joueurs, par contre, sont prêts. Hautekiet revient dans le groupe, on verra pour les risques", nous a répondu Mircea Rednic en conférence de presse, ce vendredi.

Bolingoli bientôt de retour, Nielsen sur la bonne voie, Bates ne rassure pas

Il nous revient que Boli Bolingoli pourrait être le premier à quitter l'infirmerie, d'ici une à deux semaines. Il pourrait être suivi par Casper Nielsen, qui n’a toutefois pas disputé le moindre match amical et qui aura besoin de temps pour retrouver du rythme. Il ne faudra pas beaucoup de temps à Adnane Abid pour se remettre, tandis qu’Henry Lawrence sera encore laissé au repos durant deux à trois semaines. L’état de santé de Bates reste préoccupant et ne permet pas d’envisager un retour rapide.

Après ce point sur l’infirmerie, Mircea Rednic a préfacé cette réception de Dender, qui ne sera pas évidente, contre une équipe disciplinée et bien en place. "Je veux que les joueurs ressentent l’esprit du Standard, ça devrait être le cas pour ce premier match à domicile."

"Les supporters ont fait deux gestes qui nous ont donné de l’envie, de la puissance et de l’ambition (venir à l'académie avant, et après le match contre la RAAL). Ils ont transmis leur soutien, et ça nous donne aussi des responsabilités pour demain. Ce sera un match plus difficile que contre la RAAL, face à une équipe très disciplinée. J’ai regardé plusieurs de leurs matchs, c’est une équipe qui joue vraiment bien.", a conclu Rednic.