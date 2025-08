Bonne nouvelle pour La Louvière avant de se rendre à La Gantoise

Ce sont deux équipes sans point qui s'affronteront samedi soir à la Planet Group Arena. Mais la pression sera sur Gand et Ivan Leko...

La Gantoise a entamé la saison par une défaite 3 buts à 1 sur la pelouse de Saint-Trond, concédée dans les dernières coudées de la rencontre. Ivan Leko est donc déjà un peu sous pression à l'aube de son premier match à domicile, contre la RAAL.

Heureusement, après avoir réclamé des transferts à cors et à cris, Leko a vu débarquer du renfort : Abdelkahar Kadri, Siebe Van der Heyden et Hatim Es-Saoubi sont devenus Buffalos.

Mais il semble que ces nouvelles recrues ne seront pas disponibles ce samedi pour la réception de La Louvière. "Ils ne sont pas encore tout à fait prêts", a reconnu Ivan Leko ce vendredi après-midi en conférence de presse.

"Dans notre championnat, c'est simple : vous devez être en pleine forme pour performer. Vous ne pouvez pas vous entraîner deux ou trois fois et être prêts immédiatement. Nous devons les préparer à leurs débuts", regrette Leko.

Gand n'aura toutefois pas pour autant droit à l'erreur samedi, et le coach croate a hâte de voir ce que ses transferts, notamment Abdelkahar Kadri dont on attend beaucoup, apporteront par la suite. "Kadri a déjà prouvé qu'il pouvait décider du sort d'un match avec sa créativité et sa technique, même si la pression ici sera plus forte", pointe Ivan Leko.