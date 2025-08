"Dès que j'ai su qu'Anderlecht était intéressé, j'ai dit à mes agents de foncer"

C'est ce qu'on appelle soigner son entrée. Adriano Bertaccini a marqué son premier but pour Anderlecht, dès ses premières minutes de jeu.

Il a le sourire presque incrédule d'un gosse qui a reçu ses cadeaux de Noël en avance : Adriano Bertaccini (24 ans) était un homme heureux à l'interview d'après-match. Il faut dire que le Carolo venait d'inscrire son premier but pour le RSC Anderlecht, deux jours après sa signature et dès ses premières minutes de jeu.

"Je me retrouve dans un autre monde ici. Mais tout le monde m'a très bien accueilli, tout s'est très bien passé", soufflait Bertaccini, encore ému, après la rencontre. "Tout est très différent ici, tout est mis en place pour mettre les joueurs à l'aise, pour qu'on récupère au mieux. C'est très professionnel. À moi de l'être aussi". Son sens du but, en tout cas, s'est d'ores et déjà adapté au changement de maillot.

Bertaccini veut entendre son chant au Lotto Park

"J'ai de la réussite car je tente de la reprendre de l'autre pied, mais ça, on s'en fout (sic), c'est un but", sourit Bertaccini. "J'étais très heureux car le plus dur quand tu arrives dans un nouveau club, c'est ce premier goal. J'ai brisé cette malédiction et je serai plus à l'aise mentalement maintenant. J'espère que c'est le premier d'une longue série".

Quand Anderlecht m'a approché, je me suis dit : "Oh p*tain"

Un but qui a déjà permis aux supporters anderlechtois de scander son nom. Sur un air qu'il connaît bien : "Ils ont repris le chant que les supporters chantaient à Saint-Trond. Je suis vraiment content car c'est une très belle chanson", se réjouit l'ex-Canari. "Maintenant, j'ai envie de l'entendre au Lotto Park (rires)".

Histoire de continuer à vivre ce qui est un véritable rêve pour Adriano Bertaccini. "Je n'aurais jamais cru, dans ma vie, signer à Anderlecht. C'est incroyable. J'étais dans le monde amateur il n'y a pas si longtemps, mon aventure à l'étranger (à l'Austria Lusthenau, nda) ne s'est pas bien passée, j'ai dû remettre ma carrière en question.. Être ici à 24 ans, c'est fou".

Dès que l'intérêt du RSCA s'est manifesté, le Carolo savait donc où il voulait jouer. "Il n'y a pas eu d'hésitation, quand Anderlecht m'a approché, je me suis dit : "Oh p*tain". Désolé du langage (rires). C'est là que je voulais aller. La semaine passée, ma tête était à Saint-Trond, et je suis heureux d'avoir réussi mes adieux là-bas aussi. Maintenant, je suis à Anderlecht et je me donnerai à fond pour ce maillot".