Une affaire à saisir pour les clubs belges : parti de la Pro League contre 8 millions, il se cherche un nouveau défi

Feyenoord a déboursé plus de 8 millions d'euros pour Ayase Ueda à l'été 2023. L'attaquant japonais était censé succéder à Santiago Gimenez au Kuip, mais il ne s'est jamais imposé.

Malgré son talent de buteur démontré au Cercle de Bruges, Ayase Ueda n’a pas été à la hauteur des attentes à Rotterdam. L’attaquant japonais avait pourtant réalisé un excellent parcours en Belgique, inscrivant quinze buts en Jupiler Pro League lors de la saison 2022-2023.

Son agilité, sa précision dans la finition et son sens du travail s’étaient démarqués, lui valant un transfert record à Feyenoord. Mais aux Pays-Bas, il n’a fait que quelques apparitions en tant que remplaçant et a inscrit peu de buts : il compte 14 réalisations et quatre passes décisives en 68 apparitions.

La concurrence pour le poste d’attaquant s’est intensifiée cet été. Feyenoord a recruté Casper Tengstedt en provenance de Benfica et travaille sur l’arrivée d’El Bilal Touré, en manque de temps de jeu à l’Atalanta. Ce dernier pourrait être prêté avec option d’achat. L’entraîneur Robin van Persie semble vouloir des profils offensifs différents.

Intéressant pour un club belge ?

Outre Ueda, Julián Carranza semble également hors course. L’Argentin avait rejoint le club l’an dernier grâce à un transfert libre en provenance de Philadelphia Union, mais, comme Ueda, il ne s’est pas imposé dans le onze de départ. Tous deux sont autorisés à partir, malgré le doublé d'Ueda en match amical contre Wolfsburg, dont un but inscrit sur un assist de son compatriote, Tsuyoshi Watanabe.

Ueda est encore sous contrat jusqu’en 2027, mais un départ semble être la meilleure solution pour toutes les parties. Un retour en Belgique ou un transfert vers un club européen paraît probable. Sa valeur marchande (8 millions d'euros) reste relativement élevée, mais un prêt pourrait aussi être une solution.