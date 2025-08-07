C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans
Le Standard de Liège tient un nouveau défenseur. Il s'agit de Darryl Nkulikiyimana, qui rejoint le club libre de tout contrat pour jouer avec l'équipe du SL16.
L'information a été partagée par le joueur via l'agence de football "InterLex" sur son compte Instagram. Le Belgo-Rwandais était sans club depuis le 1er juillet dernier.
Son contrat à Dender étant arrivé à son terme, il était libre de s’engager ailleurs. Ce nouveau défi au Standard est une étape importante dans sa jeune carrière.
Avec le club basé à Denderleeuw, il n'a jamais eu la possibilité de jouer avec l'équipe A. Il a simplement été présent dans le groupe une seule fois lors d'un match contre La Gantoise.
Il a également déjà été appelé avec la sélection nationale du Rwanda. Il faisait partie du groupe de joueurs appelés pour affronter l'Algérie à deux reprises en match amical, les 5 et 9 juin. Il avait pu disputer quelques minutes en remplaçant le joueur de Legion FC aux États-Unis, Phanuel Kavita.
Le 27 août prochain, il pourrait faire ses débuts avec les jeunes U23 du Standard. La première rencontre de la saison aura lieu ce jour-là contre Schaerbeek pour les jeunes rouches.
