Le Club de Bruges entre en concurrence avec Manchester United pour s'offrir un jeune attaquant

D'après Africafoot, le Club de Bruges s'est positionné dans la course pour le jeune talent malien Bassidy Sanogo, également surveillé de près par Manchester United.

Le jeune Bassidy Sanogo, 17 ans, actuellement actif dans les équipes de jeunes de la Fiorentina, est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs d’Italie. Ses prestations avec les U18 de la Viola – dont six buts et deux passes décisives en dix-huit matchs – ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens.

Outre Manchester United et des clubs allemands comme le VfB Stuttgart et Hoffenheim, le Club de Bruges a également manifesté un intérêt concret.

Un talent malien suivi par le Club de Bruges

Son contrat avec la Fiorentina court jusqu’en juin 2027, ce qui signifie qu’un éventuel transfert nécessiterait des négociations fermes, et bien sûr, un prix conséquent.

Selon Africafoot, Manchester United aurait des intentions sérieuses de faire venir Sanogo à Old Trafford. Le club aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur ainsi qu’avec la Fiorentina, dans l’optique d’un possible accord.

La Fiorentina, de son côté, semble bien décidée à conserver son talent malien encore quelques saisons. Reste à voir ce qu’il adviendra.