Le Club de Bruges entre en concurrence avec Manchester United pour s'offrir un jeune attaquant

Le Club de Bruges entre en concurrence avec Manchester United pour s'offrir un jeune attaquant
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

D'après Africafoot, le Club de Bruges s'est positionné dans la course pour le jeune talent malien Bassidy Sanogo, également surveillé de près par Manchester United.

Le jeune Bassidy Sanogo, 17 ans, actuellement actif dans les équipes de jeunes de la Fiorentina, est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs d’Italie. Ses prestations avec les U18 de la Viola – dont six buts et deux passes décisives en dix-huit matchs – ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens.

Outre Manchester United et des clubs allemands comme le VfB Stuttgart et Hoffenheim, le Club de Bruges a également manifesté un intérêt concret.

Un talent malien suivi par le Club de Bruges

Son contrat avec la Fiorentina court jusqu’en juin 2027, ce qui signifie qu’un éventuel transfert nécessiterait des négociations fermes, et bien sûr, un prix conséquent.

Selon Africafoot, Manchester United aurait des intentions sérieuses de faire venir Sanogo à Old Trafford. Le club aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur ainsi qu’avec la Fiorentina, dans l’optique d’un possible accord.

La Fiorentina, de son côté, semble bien décidée à conserver son talent malien encore quelques saisons. Reste à voir ce qu’il adviendra.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Manchester United

Plus de news

Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart Analyse

Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart

18:40
Anderlecht craint le pire pour Ilay Camara : les premiers mots de Besnik Hasi Réaction

Anderlecht craint le pire pour Ilay Camara : les premiers mots de Besnik Hasi

23:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

21:40
🎥 "Très impatient de mouiller le maillot" : les premiers mots de Timothé Nkada face caméra au Standard

🎥 "Très impatient de mouiller le maillot" : les premiers mots de Timothé Nkada face caméra au Standard

23:00
Nilson Angulo en maître de cérémonie, Ilay Camara foudroyé en plein vol : les notes d'Anderlecht contre Tiraspol Réaction

Nilson Angulo en maître de cérémonie, Ilay Camara foudroyé en plein vol : les notes d'Anderlecht contre Tiraspol

22:30
Arnaud Bodart numéro un au LOSC suite au départ de Lucas Chevalier : seulement de manière temporaire ?

Arnaud Bodart numéro un au LOSC suite au départ de Lucas Chevalier : seulement de manière temporaire ?

22:45
Les barrages à portée de main : Anderlecht se rassure en détroussant le Sheriff Tiraspol

Les barrages à portée de main : Anderlecht se rassure en détroussant le Sheriff Tiraspol

21:55
Simon Mignolet sauve le Club, mais retourne sur le banc : Hans Vanaken s'exprime sur la rotation des gardiens à Bruges

Simon Mignolet sauve le Club, mais retourne sur le banc : Hans Vanaken s'exprime sur la rotation des gardiens à Bruges

13:00
Benito Raman se confie sur son avenir : "Soit Malines est mon dernier club en Belgique, soit..."

Benito Raman se confie sur son avenir : "Soit Malines est mon dernier club en Belgique, soit..."

22:00
Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara Réaction

Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara

21:05
2
"J'étais le meilleur belge sur le terrain ? C'est bien, je m'en fous, ça ne sert à rien"

"J'étais le meilleur belge sur le terrain ? C'est bien, je m'en fous, ça ne sert à rien"

12:20
C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

21:20
Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

20:30
OFFICIEL : un joueur de l'Union Saint-Gilloise a fait son choix, il ne partira pas cet été

OFFICIEL : un joueur de l'Union Saint-Gilloise a fait son choix, il ne partira pas cet été

20:00
C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

19:40
OFFICIEL : un ancien jeune talent du Standard et du RFC Liège, passé par Anderlecht, rejoint la RAAL

OFFICIEL : un ancien jeune talent du Standard et du RFC Liège, passé par Anderlecht, rejoint la RAAL

19:20
Mise à jour du calendrier de la Pro League pour la 6e journée : le Standard et Charleroi sont notamment impactés

Mise à jour du calendrier de la Pro League pour la 6e journée : le Standard et Charleroi sont notamment impactés

19:00
Moins que prévu ? Voici le détail des bonus pour Bruges dans le transfert d'Ardon Jashari

Moins que prévu ? Voici le détail des bonus pour Bruges dans le transfert d'Ardon Jashari

16:00
2
Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !

Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !

18:20
Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or

Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or

18:00
Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

17:30
Et de 11 ! Le Standard annonce officiellement un nouveau transfert

Et de 11 ! Le Standard annonce officiellement un nouveau transfert

17:05
Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

07:21
Six mois et puis s'en va : Kazeem Olaigbe quitte déjà le Stade Rennais

Six mois et puis s'en va : Kazeem Olaigbe quitte déjà le Stade Rennais

16:30
Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

15:30
1
C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

15:00
La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

14:30
Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

14:00
1
"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

06/08
2
Zulte Waregem fait ce qu'il faut pour sa montée et s'offre un attaquant

Zulte Waregem fait ce qu'il faut pour sa montée et s'offre un attaquant

13:30
"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

06/08
Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

11:20
C'est officiel : Zinho Vanheusden va tenter de se relancer au soleil

C'est officiel : Zinho Vanheusden va tenter de se relancer au soleil

12:40
Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

06/08
C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

12:00
Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Liverpool Liverpool 15/08 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 16/08 Newcastle Utd Newcastle Utd
Brighton Brighton 16/08 Fulham Fulham
Tottenham Tottenham 16/08 Burnley Burnley
Sunderland Sunderland 16/08 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 16/08 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 17/08 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 17/08 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 17/08 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 18/08 Everton Everton
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved