Mise à jour du calendrier de la Pro League pour la 6e journée : le Standard et Charleroi sont notamment impactés

Des modifications ont été apportées au calendrier de la Pro League pour le programme de la sixième journée. Charleroi, Dender, l'OH Louvain et le Standard de Liège sont impactés.

La Pro League a annoncé ce jeudi que deux rencontres prévues pour la fin du mois d’août ont été reprogrammées : Sporting de Charleroi – Dender et OH Louvain – Standard de Liège.

Mais alors pourquoi une modification est-elle apportée au calendrier ? Cela est dû au tournoi de qualification pour le deuxième tour préliminaire de l’UEFA Women’s Champions League, auquel le champion belge en titre s’est vu attribuer l’organisation. "La Pro League a comme principe de toujours appliquer le minimum de modifications dans le calendrier de toutes ses compétitions, afin que les fans puissent planifier à l’avance leur agenda football. Mais afin de promouvoir le football féminin, nous faisons volontiers une exception à cette règle," écrit la compétition belge dans un communiqué.

Les Louvanistes affronteront dans un premier temps le club bosnien du SFK 2000 Sarajevo. Si une qualification en finale est décrochée, elles pourraient ensuite jouer face aux Suédoises de Rosengard ou contre un club macédonien du Nord, le Ljuboten. Ces rencontres de qualifications auront lieu les 27 et 30 août prochains au King Power at Den Dreef Stadion.

Un simple échange au calendrier

Les modifications apportées ne sont pas difficiles à comprendre. Le match entre les Zèbres et Dender est avancé au samedi 30 août à 20h45 à la place du dimanche 31 août à 16h00. Quant à la rencontre entre l’OH Louvain et le Standard, elle aura lieu à la date initiale à laquelle aurait dû avoir lieu le match des hommes de Rik De Mil. Il y a simplement eu un échange entre la planification de ces deux rencontres.

"Le prochain update du calendrier aura lieu le 3 septembre, date à laquelle nous annoncerons toutes les dates exactes des matchs jusqu’à la trêve hivernale, mais aussi la date du duel reporté entre le KRC Genk et le Sporting Charleroi de la 5ème journée", précise également la Pro League.