Moins que prévu ? Voici le détail des bonus pour Bruges dans le transfert d'Ardon Jashari

Après une longue saga, le transfert d'Ardon Jashari à l'AC Milan a enfin été officialisé cette semaine. On a évoqué une somme de 36 à 39 millions d'euros, mais ce sera en réalité 34 millions fixes.

Avec le transfert d'Ardon Jashari, le Club Bruges peut à nouveau ajouter des dizaines de millions d'euros sur son compte en banque. Le milieu de terrain de 23 ans a signé à l'AC Milan après une seule saison en Jupiler Pro League, après de longues tractations.

On pensait que le FC Bruges avait été inflexible concernant sa demande, à savoir près de 40 millions. Mais selon Le Nieuwsblad, il ne s'agit finalement pas d'un montant fixe de 36 millions d'euros avec des bonus, comme on pouvait le lire initialement.

Le montant serait de 34 millions d'euros, auxquels doivent ensuite s'ajouter des bonus. Ces bonus pourraient faire monter le prix de Jashari à 37 millions d'euros.

Ainsi, le Club recevrait un million d'euros si l'AC Milan est champion d'Italie. Il recevrait également un million d'euros si les Milanais se qualifient pour la Champions League (autrement dit : être champion donne droit à 2 millions de bonus, puisque la deuxième condition est alors remplie). Enfin, un autre million d'euros serait ajouté si Milan atteint ensuite les demi-finales de la Champions League.

Chaque bonus ne peut être versé qu'une seule fois tant que Jashari est sous contrat à Milan. Le dernier titre de champion des Rossoneri date de 2022, et ils ne disputent pas de Coupe d'Europe cette saison. Autrement dit : Bruges pourrait attendre un petit temps avant de voir ces 3 millions de bonus...