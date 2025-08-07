Moins que prévu ? Voici le détail des bonus pour Bruges dans le transfert d'Ardon Jashari

Moins que prévu ? Voici le détail des bonus pour Bruges dans le transfert d'Ardon Jashari
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Après une longue saga, le transfert d'Ardon Jashari à l'AC Milan a enfin été officialisé cette semaine. On a évoqué une somme de 36 à 39 millions d'euros, mais ce sera en réalité 34 millions fixes.

Avec le transfert d'Ardon Jashari, le Club Bruges peut à nouveau ajouter des dizaines de millions d'euros sur son compte en banque. Le milieu de terrain de 23 ans a signé à l'AC Milan après une seule saison en Jupiler Pro League, après de longues tractations.

On pensait que le FC Bruges avait été inflexible concernant sa demande, à savoir près de 40 millions. Mais selon Le Nieuwsblad, il ne s'agit finalement pas d'un montant fixe de 36 millions d'euros avec des bonus, comme on pouvait le lire initialement.

Le montant serait de 34 millions d'euros, auxquels doivent ensuite s'ajouter des bonus. Ces bonus pourraient faire monter le prix de Jashari à 37 millions d'euros.

Ainsi, le Club recevrait un million d'euros si l'AC Milan est champion d'Italie. Il recevrait également un million d'euros si les Milanais se qualifient pour la Champions League (autrement dit : être champion donne droit à 2 millions de bonus, puisque la deuxième condition est alors remplie). Enfin, un autre million d'euros serait ajouté si Milan atteint ensuite les demi-finales de la Champions League. 

Chaque bonus ne peut être versé qu'une seule fois tant que Jashari est sous contrat à Milan. Le dernier titre de champion des Rossoneri date de 2022, et ils ne disputent pas de Coupe d'Europe cette saison. Autrement dit : Bruges pourrait attendre un petit temps avant de voir ces 3 millions de bonus...

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
AC Milan
Ardon Jashari

Plus de news

Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart Analyse

Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart

18:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Sousa Albino - NKada - Olaigbe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Sousa Albino - NKada - Olaigbe

18:20
Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !

Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !

18:20
Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or

Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or

18:00
Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

17:30
Et de 11 ! Le Standard annonce officiellement un nouveau transfert

Et de 11 ! Le Standard annonce officiellement un nouveau transfert

17:05
Six mois et puis s'en va : Kazeem Olaigbe quitte déjà le Stade Rennais

Six mois et puis s'en va : Kazeem Olaigbe quitte déjà le Stade Rennais

16:30
Simon Mignolet sauve le Club, mais retourne sur le banc : Hans Vanaken s'exprime sur la rotation des gardiens à Bruges

Simon Mignolet sauve le Club, mais retourne sur le banc : Hans Vanaken s'exprime sur la rotation des gardiens à Bruges

13:00
OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise un record historique avec le transfert d'Ardon Jashari à Milan

OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise un record historique avec le transfert d'Ardon Jashari à Milan

06/08
3
Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

15:30
1
C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

15:00
"J'étais le meilleur belge sur le terrain ? C'est bien, je m'en fous, ça ne sert à rien"

"J'étais le meilleur belge sur le terrain ? C'est bien, je m'en fous, ça ne sert à rien"

12:20
La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

14:30
C'est officiel : Zinho Vanheusden va tenter de se relancer au soleil

C'est officiel : Zinho Vanheusden va tenter de se relancer au soleil

12:40
Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

14:00
1
Zulte Waregem fait ce qu'il faut pour sa montée et s'offre un attaquant

Zulte Waregem fait ce qu'il faut pour sa montée et s'offre un attaquant

13:30
Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

11:20
Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

11:40
C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

12:00
Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

11:00
"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

10:40
Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

10:00
Häcken, simple accident de parcours ou début des ennuis pour Hasi ? Le match face au Sheriff est déjà crucial

Häcken, simple accident de parcours ou début des ennuis pour Hasi ? Le match face au Sheriff est déjà crucial

10:20
"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ? Analyse

"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ?

09:30
Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

07:21
🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League

🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League

08:30
L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

09:00
Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

08:00
Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

07:01
Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

07:40
"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

22:30
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

23:00
Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

06:30
"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

21:40
Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

21:20
OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 08/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 09/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 09/08 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 09/08 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved