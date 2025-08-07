Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le RSCA a dévoilé sa sélection pour la réception du Sheriff Tiraspol ce jeudi soir. Un grand absent est à noter : Ali Maamar, malade.

Ce soir, Anderlecht dispute l'un des matchs les plus importants de ce début de saison face au Sheriff Tiraspol. Les Mauves, éliminés en préliminaires de l'Europa League, n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent disputer une phase de poule européenne cette saison. 

Pour ce faire, Besnik Hasi affirmait qu'il pouvait compter sur tout son groupe (à l'exception du blessé longue durée Killian Sardella). Finalement, un autre joueur est absent de la sélection du Sporting pour la réception du Sheriff. Il s'agit d'Ali Maamar.

Le latéral droit du RSCA est malade, précise le club. Il est remplacé dans la sélection par Basile Vroninks. C'est un coup dur pour Hasi car Maamar était, selon toute vraisemblance, titulaire partant au back droit. Le coach a en effet sous-entendu que Ilay Camara n'était pas prêt à jouer plus de 45 minutes. 

Il reste donc deux options à Besnik Hasi : titulariser Ilay Camara et le laisser sur le terrain aussi longtemps que possible, au risque d'une rechute... ou aligner le jeune Vroninks, qui avait déjà été titularisé au BK Häcken pour un résultat catastrophique (il était sorti après 36 minutes).

Pour Vroninks, c'est une occasion inespérée de se remettre en selle et de prouver, après les difficultés rencontrées en Suède, qu'il a bel et bien le niveau pour l'équipe A. Mais cette fois, Anderlecht évolue sans filet : toute chute serait fatale...

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - Sheriff Tiraspol en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Sheriff Tiraspol
Ali Maamar

Plus de news

Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

15:30
C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Ashimeru - Goto - Nagera - Ito

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Ashimeru - Goto - Nagera - Ito

15:30
Häcken, simple accident de parcours ou début des ennuis pour Hasi ? Le match face au Sheriff est déjà crucial

Häcken, simple accident de parcours ou début des ennuis pour Hasi ? Le match face au Sheriff est déjà crucial

10:20
Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

08:00
Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

11:40
La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

14:30
Zulte Waregem fait ce qu'il faut pour sa montée et s'offre un attaquant

Zulte Waregem fait ce qu'il faut pour sa montée et s'offre un attaquant

13:30
Simon Mignolet sauve le Club, mais retourne sur le banc : Hans Vanaken s'exprime sur la rotation des gardiens à Bruges

Simon Mignolet sauve le Club, mais retourne sur le banc : Hans Vanaken s'exprime sur la rotation des gardiens à Bruges

13:00
Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

11:20
C'est officiel : Zinho Vanheusden va tenter de se relancer au soleil

C'est officiel : Zinho Vanheusden va tenter de se relancer au soleil

12:40
"J'étais le meilleur belge sur le terrain ? C'est bien, je m'en fous, ça ne sert à rien"

"J'étais le meilleur belge sur le terrain ? C'est bien, je m'en fous, ça ne sert à rien"

12:20
C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

12:00
"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

20:00
Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

11:00
"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

10:40
Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

10:00
"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ? Analyse

"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ?

09:30
L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

09:00
L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

17:30
1
🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League

🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League

08:30
Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

07:40
Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

07:21
Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

07:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

23:00
Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

06/08
Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

06:30
OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

23:00
Cinq millions pour rapatrier des anciens de Neerpede : Olivier Renard trace sa route à Anderlecht, malgré les critiques

Cinq millions pour rapatrier des anciens de Neerpede : Olivier Renard trace sa route à Anderlecht, malgré les critiques

20:40
"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

22:30
2
Besnik Hasi prêt à faire des choix difficiles : "J'ai parlé avec Stroeykens"

Besnik Hasi prêt à faire des choix difficiles : "J'ai parlé avec Stroeykens"

06/08
John Textor n'en a pas fini avec l'Angleterre : un nouveau rachat en vue ?

John Textor n'en a pas fini avec l'Angleterre : un nouveau rachat en vue ?

22:00
"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

21:40
Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

21:20
Vincent Kompany lui avait rendu hommage : une légende du Bayern s'offre une nouvelle aventure

Vincent Kompany lui avait rendu hommage : une légende du Bayern s'offre une nouvelle aventure

21:00
Un jeune talent formé à l'Inter Milan en route vers le Standard de Liège

Un jeune talent formé à l'Inter Milan en route vers le Standard de Liège

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Troisième tour préliminaire (aller)
Aris Limassol Aris Limassol 18:00 AEK Athènes AEK Athènes
Rosenborg BK Rosenborg BK 18:00 Hammarby Hammarby
Milsami Orhei Milsami Orhei 18:00 Virtus Virtus
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 18:00 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Riga FC Riga FC 19:00 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Viking Viking 19:00 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Olimpija Olimpija 20:00 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Anderlecht Anderlecht 20:00 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Levski Sofia Levski Sofia 20:00 Sabah Sabah
Differdange Differdange 20:00 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
Sparta Prague Sparta Prague 20:00 Ararat Erevan Ararat Erevan
Víkingur Gøta Víkingur Gøta 20:00 Linfield Linfield
Ballkani Ballkani 20:30 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
CS U Craiova CS U Craiova 20:30 Spartak Trnava Spartak Trnava
Saint Patrick Saint Patrick 20:45 Besiktas Besiktas
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 21:00 Maccabi Haifa Maccabi Haifa
Hajduk Split Hajduk Split 21:00 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved