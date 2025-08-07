Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

Le RSCA a dévoilé sa sélection pour la réception du Sheriff Tiraspol ce jeudi soir. Un grand absent est à noter : Ali Maamar, malade.

Ce soir, Anderlecht dispute l'un des matchs les plus importants de ce début de saison face au Sheriff Tiraspol. Les Mauves, éliminés en préliminaires de l'Europa League, n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent disputer une phase de poule européenne cette saison.

Pour ce faire, Besnik Hasi affirmait qu'il pouvait compter sur tout son groupe (à l'exception du blessé longue durée Killian Sardella). Finalement, un autre joueur est absent de la sélection du Sporting pour la réception du Sheriff. Il s'agit d'Ali Maamar.

Le latéral droit du RSCA est malade, précise le club. Il est remplacé dans la sélection par Basile Vroninks. C'est un coup dur pour Hasi car Maamar était, selon toute vraisemblance, titulaire partant au back droit. Le coach a en effet sous-entendu que Ilay Camara n'était pas prêt à jouer plus de 45 minutes.

Il reste donc deux options à Besnik Hasi : titulariser Ilay Camara et le laisser sur le terrain aussi longtemps que possible, au risque d'une rechute... ou aligner le jeune Vroninks, qui avait déjà été titularisé au BK Häcken pour un résultat catastrophique (il était sorti après 36 minutes).

Pour Vroninks, c'est une occasion inespérée de se remettre en selle et de prouver, après les difficultés rencontrées en Suède, qu'il a bel et bien le niveau pour l'équipe A. Mais cette fois, Anderlecht évolue sans filet : toute chute serait fatale...