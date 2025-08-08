Interview "C'est plus dur contre les petites équipes" : le Standard attend Genk de pied ferme, Thomas Henry aussi

"C'est plus dur contre les petites équipes" : le Standard attend Genk de pied ferme, Thomas Henry aussi
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2484

Thomas Henry est satisfait de ce qu'il voit depuis son arrivée au Standard. Les Rouches, qui s'apprêtent à relever leur premier grand défi de la saison, savent toutefois qu'il faudra encore un peu de temps pour que la mayonnaise prenne correctement.

Auteur d'un 4/6 plutôt encourageant pour commencer sa saison, le Standard sera confronté à un premier adversaire de taille, le Racing Genk, dimanche à Sclessin. Avant d'évoquer cette rencontre, Thomas Henry s'est montré satisfait du début de saison sous ses nouvelles couleurs, en conférence de presse.

"Le début de saison est très positif, même si on peut toujours faire mieux. Ce qui est bien, c'est qu'on prend plus de la moitié des points pour le moment. Ça donne de bonnes idées pour la suite, il faut juste trouver la continuité nécessaire pour continuer à engranger."

C'est plus difficile de jouer contre les petites équipes"

"Genk est le premier gros test, une équipe qui jouera le top 6, voire plus. Il faudra monter le niveau d'un cran et faire tout ce qui est nécessaire. Le propre du football, c'est que c'est plus difficile de jouer contre les petites équipes. Le public nous a fait du bien lors du premier match contre Dender, je pense que ça ira crescendo, surtout dans un gros match contre Genk. On a vraiment besoin de tout le monde, j'espère qu'on ne fera qu'un seul homme pour renverser cette première montagne."

Et après le Racing Genk, c'est à l'Union que se rendront les Rouches pour une deuxième grosse affiche consécutive. "Ce sont deux grosses semaines. J'espère qu'on prendra le maximum de points, sans pression. Ce sont deux grosses équipes qui joueront le titre. À nous de bien faire les choses et de nous mettre plus qu'au niveau", a poursuivi l'attaquant français.

Le Standard a encore besoin de temps, mais montre les bons signaux

Questionné sur les automatismes déjà présents, ou non, dans le groupe, Thomas Henry a tenu à rappeler qu'il faudra du temps pour que le Standard atteigne son meilleur niveau. Ce qu'il voit depuis son arrivée le conforte toutefois dans son choix.

"Il n'y a pas que l'entraîneur qui est nouveau, tout l'est de A à Z dans le club. Ça prend du temps, c'est le propre du sport collectif, mais il y a de très bonnes choses. À nous de surfer sur cette vague, de prendre encore plus de confiance ce week-end et on pourrait être très bien au classement, mais aussi dans les têtes, pour engranger encore plus de points dans le futur."

J'aspire à faire mieux, et ce sera le cas dans les semaines à venir"

À titre personnel aussi, Thomas Henry réalise un début de saison prometteur. Alors qu'il n'avait plus joué en match officiel depuis près de six mois, le joueur de 30 ans n'a pratiquement pas encore quitté la pelouse et pèse beaucoup sur les défenses, notamment grâce à son jeu dos au but. Il a également déjà su alimenter son compteur, même s'il en veut plus.

"Très satisfait, car il y a 85 minutes jouées lors du premier match et 90 lors du deuxième. Je prends des minutes, il y a un but et un pré-assist, même si ça ne compte pas officiellement."

"Je peux être assez satisfait de ce début de saison, et il y a une marge de progression, car ce n'est que mon deuxième match officiel en six mois. J'aspire à faire beaucoup mieux dans les prochaines semaines et normalement, ce sera le cas, car je serai de plus en plus à 100 %", a-t-il conclu.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Thomas Henry

Plus de news

Une excuse toute prête pour Rik De Mil avant la rencontre contre la RAAL ? "Pas très intelligent de choisir cet arbitre"

Une excuse toute prête pour Rik De Mil avant la rencontre contre la RAAL ? "Pas très intelligent de choisir cet arbitre"

22:34
OFFICIEL : Lierse s'offre un talent du Standard en prêt

OFFICIEL : Lierse s'offre un talent du Standard en prêt

21:27
Steven Defour dévoile son favori pour le titre et explique pourquoi Anderlecht n'a aucune chance

Steven Defour dévoile son favori pour le titre et explique pourquoi Anderlecht n'a aucune chance

22:07
"J'ai besoin de patience" : satisfait du mercato du Standard, Mircea Rednic doit faire prendre la mayonnaise Interview

"J'ai besoin de patience" : satisfait du mercato du Standard, Mircea Rednic doit faire prendre la mayonnaise

17:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Gboua - Ordonez - Baouf

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Gboua - Ordonez - Baouf

21:27
L'AC Milan s'est-il fait avoir avec Jashari ? : "Le Club de Bruges a été malin et n'a rien laissé au hasard"

L'AC Milan s'est-il fait avoir avec Jashari ? : "Le Club de Bruges a été malin et n'a rien laissé au hasard"

21:47
Nielsen, Nkada ou encore Bolingoli : Mircea Rednic fait le point sur le noyau du Standard avant la réception de Genk

Nielsen, Nkada ou encore Bolingoli : Mircea Rednic fait le point sur le noyau du Standard avant la réception de Genk

16:00
"Je me suis senti injouable et intouchable" : Eden Hazard se livre sur la demi-finale de Coupe du monde face à la France

"Je me suis senti injouable et intouchable" : Eden Hazard se livre sur la demi-finale de Coupe du monde face à la France

21:05
2
Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : un grand club français prêt à tout pour s'offrir Ordonez

Bonne nouvelle pour le Club de Bruges : un grand club français prêt à tout pour s'offrir Ordonez

20:25
DAZN dos au mur : la balle est dans le camp des opérateurs télécoms

DAZN dos au mur : la balle est dans le camp des opérateurs télécoms

19:30
La liste du RSCA Futures pour la saison 2025-2026 est connue, avec quelques nouvelles têtes au rendez-vous

La liste du RSCA Futures pour la saison 2025-2026 est connue, avec quelques nouvelles têtes au rendez-vous

20:06
Ludovit Reis connaît des débuts décevants au Club de Bruges : un ancien Diable Rouge réagit

Ludovit Reis connaît des débuts décevants au Club de Bruges : un ancien Diable Rouge réagit

18:40
1
"Il va revenir, à sa manière, sans pression ni précipitation" : le papa de Zinho Vanheusden croit toujours en son fils

"Il va revenir, à sa manière, sans pression ni précipitation" : le papa de Zinho Vanheusden croit toujours en son fils

17:20
Un joueur de Vincent Kompany reçoit une proposition salariale exorbitante d'un club étranger

Un joueur de Vincent Kompany reçoit une proposition salariale exorbitante d'un club étranger

19:00
Voici pourquoi le calendrier de la 5e journée de Pro League pourrait être chamboulé

Voici pourquoi le calendrier de la 5e journée de Pro League pourrait être chamboulé

18:20
Michel Vlap (ex-Anderlecht) s'offre une nouvelle aventure pour le moins surprenante

Michel Vlap (ex-Anderlecht) s'offre une nouvelle aventure pour le moins surprenante

18:00
"On ne se demande pas si on va battre Anderlecht, juste quel score ce sera" : Anthony Moris est cash envers les Mauves

"On ne se demande pas si on va battre Anderlecht, juste quel score ce sera" : Anthony Moris est cash envers les Mauves

17:00
2
"Je connais mieux mon corps maintenant" : souvent blessé dans le passé, Nathan Ngoy se dit plus prudent avec son corps

"Je connais mieux mon corps maintenant" : souvent blessé dans le passé, Nathan Ngoy se dit plus prudent avec son corps

15:30
Le Standard, La Gantoise ou l'Antwerp ? Steven Defour cite un autre club surprenant pour fermer la marche du top 6 en fin de saison

Le Standard, La Gantoise ou l'Antwerp ? Steven Defour cite un autre club surprenant pour fermer la marche du top 6 en fin de saison

16:40
Bientôt un départ pour Mario Stroeykens à Anderlecht ? Voici où en est sa situation

Bientôt un départ pour Mario Stroeykens à Anderlecht ? Voici où en est sa situation

16:20
KAS Eupen - RFC Liège : état de forme, mercato, intentions... voici ce qu'il faut retenir Analyse

KAS Eupen - RFC Liège : état de forme, mercato, intentions... voici ce qu'il faut retenir

14:40
"Antonio Conte, Roberto Martinez, Ronald Koeman et Ariel Jacobs ont changé ma vie" : Romelu Lukaku se confie

"Antonio Conte, Roberto Martinez, Ronald Koeman et Ariel Jacobs ont changé ma vie" : Romelu Lukaku se confie

15:00
Quel avenir pour Andi Zeqiri suite à la fin de son aventure au Standard de Liège ?

Quel avenir pour Andi Zeqiri suite à la fin de son aventure au Standard de Liège ?

11:30
"C'est ça que j'espère avoir laissé au club" : Anthony Moris revient sur le titre de l'Union

"C'est ça que j'espère avoir laissé au club" : Anthony Moris revient sur le titre de l'Union

14:20
Nilson Angulo s'est fait...remonter les bretelles par Besnik Hasi, qui tempère : "J'espère qu'il va rester" Réaction

Nilson Angulo s'est fait...remonter les bretelles par Besnik Hasi, qui tempère : "J'espère qu'il va rester"

13:40
1
OFFICIEL : Seraing s'offre un renfort défensif juste avant le début de saison

OFFICIEL : Seraing s'offre un renfort défensif juste avant le début de saison

14:00
L'avocat originaire de Vielsalm Luc Misson, connu pour avoir plaidé l'arrêt Bosman, est décédé

L'avocat originaire de Vielsalm Luc Misson, connu pour avoir plaidé l'arrêt Bosman, est décédé

13:20
OFFICIEL : l'Olympic Charleroi recrute deux nouveaux attaquants juste avant le début du championnat

OFFICIEL : l'Olympic Charleroi recrute deux nouveaux attaquants juste avant le début du championnat

13:00
Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter un coéquipier d'un Diable Rouge en Angleterre ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter un coéquipier d'un Diable Rouge en Angleterre ?

12:40
Parti pour rester ? Et si Yari verschaeren avait encore une carte à jouer dans cet Anderlecht ? Réaction

Parti pour rester ? Et si Yari verschaeren avait encore une carte à jouer dans cet Anderlecht ?

12:00
📷 Alors que son avenir est toujours incertain, Dries Mertens était au Lotto Park ce jeudi

📷 Alors que son avenir est toujours incertain, Dries Mertens était au Lotto Park ce jeudi

12:20
Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

10:30
Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

11:00
Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

10:00
7
Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

09:30
Pourquoi Zinho Vanheusden évolue désormais en D3 espagnole : "Une opportunité unique"

Pourquoi Zinho Vanheusden évolue désormais en D3 espagnole : "Une opportunité unique"

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 09/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 09/08 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 09/08 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved