"C'est plus dur contre les petites équipes" : le Standard attend Genk de pied ferme, Thomas Henry aussi

Thomas Henry est satisfait de ce qu'il voit depuis son arrivée au Standard. Les Rouches, qui s'apprêtent à relever leur premier grand défi de la saison, savent toutefois qu'il faudra encore un peu de temps pour que la mayonnaise prenne correctement.

Auteur d'un 4/6 plutôt encourageant pour commencer sa saison, le Standard sera confronté à un premier adversaire de taille, le Racing Genk, dimanche à Sclessin. Avant d'évoquer cette rencontre, Thomas Henry s'est montré satisfait du début de saison sous ses nouvelles couleurs, en conférence de presse.

"Le début de saison est très positif, même si on peut toujours faire mieux. Ce qui est bien, c'est qu'on prend plus de la moitié des points pour le moment. Ça donne de bonnes idées pour la suite, il faut juste trouver la continuité nécessaire pour continuer à engranger."

C'est plus difficile de jouer contre les petites équipes"

"Genk est le premier gros test, une équipe qui jouera le top 6, voire plus. Il faudra monter le niveau d'un cran et faire tout ce qui est nécessaire. Le propre du football, c'est que c'est plus difficile de jouer contre les petites équipes. Le public nous a fait du bien lors du premier match contre Dender, je pense que ça ira crescendo, surtout dans un gros match contre Genk. On a vraiment besoin de tout le monde, j'espère qu'on ne fera qu'un seul homme pour renverser cette première montagne."

Et après le Racing Genk, c'est à l'Union que se rendront les Rouches pour une deuxième grosse affiche consécutive. "Ce sont deux grosses semaines. J'espère qu'on prendra le maximum de points, sans pression. Ce sont deux grosses équipes qui joueront le titre. À nous de bien faire les choses et de nous mettre plus qu'au niveau", a poursuivi l'attaquant français.

Le Standard a encore besoin de temps, mais montre les bons signaux

Questionné sur les automatismes déjà présents, ou non, dans le groupe, Thomas Henry a tenu à rappeler qu'il faudra du temps pour que le Standard atteigne son meilleur niveau. Ce qu'il voit depuis son arrivée le conforte toutefois dans son choix.

"Il n'y a pas que l'entraîneur qui est nouveau, tout l'est de A à Z dans le club. Ça prend du temps, c'est le propre du sport collectif, mais il y a de très bonnes choses. À nous de surfer sur cette vague, de prendre encore plus de confiance ce week-end et on pourrait être très bien au classement, mais aussi dans les têtes, pour engranger encore plus de points dans le futur."

J'aspire à faire mieux, et ce sera le cas dans les semaines à venir"

À titre personnel aussi, Thomas Henry réalise un début de saison prometteur. Alors qu'il n'avait plus joué en match officiel depuis près de six mois, le joueur de 30 ans n'a pratiquement pas encore quitté la pelouse et pèse beaucoup sur les défenses, notamment grâce à son jeu dos au but. Il a également déjà su alimenter son compteur, même s'il en veut plus.

"Très satisfait, car il y a 85 minutes jouées lors du premier match et 90 lors du deuxième. Je prends des minutes, il y a un but et un pré-assist, même si ça ne compte pas officiellement."

"Je peux être assez satisfait de ce début de saison, et il y a une marge de progression, car ce n'est que mon deuxième match officiel en six mois. J'aspire à faire beaucoup mieux dans les prochaines semaines et normalement, ce sera le cas, car je serai de plus en plus à 100 %", a-t-il conclu.