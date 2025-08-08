"J'ai besoin de patience" : satisfait du mercato du Standard, Mircea Rednic doit faire prendre la mayonnaise

Le premier gros test de la saison se profile pour le Standard, qui recevra Genk ce dimanche. Mircea Rednic s'est exprimé en conférence de presse avant la réception des Limbourgeois.

Après sa victoire à la RAAL et son partage face à Dender, le Standard s'apprête à affronter, pour la première fois cette saison, un cador du championnat : Genk. Le premier véritable test pour les Rouches, comme l’a souligné Mircea Rednic en conférence de presse ce vendredi.

"Je pense qu'on est prêt. C'est un match à la maison, devant nos supporters. Genk est une bonne équipe, qui a disputé les Champions Play-Offs la saison dernière, avec des joueurs de qualité, qui aiment faire le jeu. Mais chez nous, on doit les empêcher de le faire et imposer le nôtre. On doit faire mieux que contre Dender, surtout en première période. On veut casser la glace à domicile et remporter notre premier match."

Mircea Rednic ne veut pas se satisfaire de "petites choses"

Pour cette rencontre, Mircea Rednic pourra compter sur plusieurs retours importants, notamment ceux de Boli Bolingoli, Adnane Abid et Ibe Hautekiet. Timothé Nkada est également prêt et devrait figurer sur le banc, ce qui ne sera pas encore le cas de Mohamed El Hankouri, encore en manque de rythme.

"Les supporters sont là, et je suis content de récupérer les joueurs qui ont eu des soucis de santé. Timothé Nkada est prêt, il sera sur le banc. Je suis sûr que je peux le faire jouer, car il a fait une préparation complète avec Rodez et s'apprêtait à débuter le championnat cette semaine ou la suivante. C’est un vrai plus, car on a manqué de solutions devant pour remplacer Thomas Henry depuis le début de saison."

Le retour le plus attendu reste toutefois celui de Casper Nielsen. Arrivé blessé durant la préparation estivale, l’ancien joueur du Club de Bruges et de l'Union n’a plus joué depuis longtemps, mais il est désormais débarrassé de ses pépins physiques et disponible pour aider l’équipe. Il pourrait être aligné aux côtés de Marco Ilaimaharitra face à Genk.

Nielsen, avec Marco Ilaimaharitra, peut nous faire du bien dans les moments délicats"

"Tout le monde l’attend, il est à 100 %. Il manque de rythme et n’a plus joué depuis un moment, mais avec son ambition et son expérience, il peut nous apporter dans les moments délicats. C’est un joueur qui, avec Marco, peut vraiment nous faire du bien."

Avec les dernières recrues, le Standard compte désormais onze transferts entrants depuis le début du mercato estival. Mircea Rednic se montre satisfait du recrutement, mais appelle à un peu de patience pour que les automatismes se mettent en place.

"Je suis satisfait du groupe. On a beaucoup discuté, Marc a eu plusieurs possibilités, et on a choisi les meilleures solutions. Maintenant, il faut travailler. Je demande un peu de patience pour que les nouveaux s’adaptent et entrent pleinement dans notre système."