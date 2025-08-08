Nielsen, Nkada ou encore Bolingoli : Mircea Rednic fait le point sur le noyau du Standard avant la réception de Genk

Nielsen, Nkada ou encore Bolingoli : Mircea Rednic fait le point sur le noyau du Standard avant la réception de Genk
Mircea Rednic pourra compter sur plusieurs retours pour la réception du Racing Genk, ce dimanche. Tour d'horizon de l'infirmerie au Standard.

C’est un premier gros test qui se présente pour le Standard, qui recevra le Racing Genk, toujours en quête de sa première victoire de la saison, dimanche à Sclessin.

Une rencontre pour laquelle Mircea Rednic récupérera plusieurs joueurs par rapport à la réception de Dender, a-t-il annoncé en conférence de presse. Le très attendu Adnane Abid, notamment, mais aussi Boli Bolingoli, qui pourrait remplacer Alexandro Calut sur le flanc gauche. Ibe Hautekiet devrait, lui aussi, faire partie du groupe.

Nielsen vers une première titularisation, Nkada devrait être dans le groupe

L’autre retour de blessure très attendu est celui de Casper Nielsen. Blessé lors de la préparation estivale, le Danois sera dans le groupe et pourrait même prendre place aux côtés de Marco Ilaimaharitra dans le onze de base. "Ça fait longtemps qu’il n’a plus joué, mais je veux m’appuyer sur son envie et son expérience", a souligné Rednic. "Il y a de grandes chances qu’il débute", a-t-il ajouté.

Ce ne sera, en revanche, pas le cas de Henry Lawrence, qui se remet toujours de son opération de l’appendicite, ni de David Bates, parti à Londres pour passer des examens complémentaires afin de mieux comprendre l’étendue du problème. Comme mentionné la semaine dernière, le défenseur central écossais ne fera pas son retour tout de suite dans le groupe des Rouches.

Enfin, Mohammed El Hankouri n’est pas encore prêt à jouer, même s’il s’entraîne, et le club tente de régler les démarches administratives pour que Timothé Nkada soit qualifiable. "On espère le mettre en ordre", a conclu Mircea Rednic, qui s’est voulu confiant sur le sujet.

