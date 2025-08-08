Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

À l'approche du derby entre la RAAL et Charleroi, qui aura lieu ce dimanche, Martin Delavallée s'est confié au Soir. Pour le gardien, la rivalité entre les deux clubs reste limitée

Ce match aura quoi qu'il arrive une saveur particulière pour le portier. Lui qui habite dans la région du Centre effectuera son plus court déplacement de la saison à l’Easi Arena, plus proche encore que le stade du Mambourg.

"Il y a quand même de la fierté d’avoir ces deux clubs de la région en Division 1," pointe-t-il. "Dont un qui vient juste de monter. Mais pour nous, les joueurs du Sporting, ça reste un match comme un autre."

Martin Delavallée n’a pas d’attache particulière avec la RAAL : "Même moi, je n’ai pas forcément de lien avec la RAAL car je n’y ai jamais joué. Disons que c’est plus pour la région et pour les supporters que ça fait du bien. C’est toujours mieux de jouer ce genre de match plutôt qu’un de l’autre côté de la Belgique."

La "vraie rivalité" n’est pas ce derby entre la RAAL et Charleroi selon lui : "La vraie rivalité, c’est quand même entre Charleroi et le Standard car on considère ce match comme le derby wallon. Et ça restera toujours la principale rivalité."

"Après, il peut y avoir de plus petites rivalités avec d’autres clubs. Dont ce match contre La Louvière, qui revêt certainement plus d’enjeux pour les supporters," précise-t-il.