Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

À l'approche du derby entre la RAAL et Charleroi, qui aura lieu ce dimanche, Martin Delavallée s'est confié au Soir. Pour le gardien, la rivalité entre les deux clubs reste limitée

Ce match aura quoi qu'il arrive une saveur particulière pour le portier. Lui qui habite dans la région du Centre effectuera son plus court déplacement de la saison à l’Easi Arena, plus proche encore que le stade du Mambourg.

"Il y a quand même de la fierté d’avoir ces deux clubs de la région en Division 1," pointe-t-il. "Dont un qui vient juste de monter. Mais pour nous, les joueurs du Sporting, ça reste un match comme un autre."

Martin Delavallée n’a pas d’attache particulière avec la RAAL : "Même moi, je n’ai pas forcément de lien avec la RAAL car je n’y ai jamais joué. Disons que c’est plus pour la région et pour les supporters que ça fait du bien. C’est toujours mieux de jouer ce genre de match plutôt qu’un de l’autre côté de la Belgique."

La "vraie rivalité" n’est pas ce derby entre la RAAL et Charleroi selon lui : "La vraie rivalité, c’est quand même entre Charleroi et le Standard car on considère ce match comme le derby wallon. Et ça restera toujours la principale rivalité."

"Après, il peut y avoir de plus petites rivalités avec d’autres clubs. Dont ce match contre La Louvière, qui revêt certainement plus d’enjeux pour les supporters," précise-t-il.

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Baouf - Ordonez

Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

Anderlecht obtient gain de cause : voici où se jouera le match retour contre le Sheriff Tiraspol

Pourquoi Zinho Vanheusden évolue désormais en D3 espagnole : "Une opportunité unique"

Affaire conclue : un jeune Liégeois signe au Fortuna Sittard

Il a 16 ans, il est titulaire en Pro League... et il attire de grands clubs : ce joueur a fait un choix intelligent

Trois mois seulement après sa signature, l'ancien hooligan du RWDM, devenu responsable sécurité, quitte déjà le club

"Je ne m'y attendais pas forcément" : le Bayern de Vincent Kompany inflige une lourde défaite à... Tottenham

Vers un départ de Courtrai ? Brecht Dejaegere évoque son avenir

🎥 "Très impatient de mouiller le maillot" : les premiers mots de Timothé Nkada face caméra au Standard

Anderlecht craint le pire pour Ilay Camara : les premiers mots de Besnik Hasi

Nilson Angulo en maître de cérémonie, Ilay Camara foudroyé en plein vol : les notes d'Anderlecht contre Tiraspol

Benito Raman se confie sur son avenir : "Soit Malines est mon dernier club en Belgique, soit..."

Arnaud Bodart numéro un au LOSC suite au départ de Lucas Chevalier : seulement de manière temporaire ?

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

Les barrages à portée de main : Anderlecht se rassure en détroussant le Sheriff Tiraspol

Mise à jour du calendrier de la Pro League pour la 6e journée : le Standard et Charleroi sont notamment impactés

Le Club de Bruges entre en concurrence avec Manchester United pour s'offrir un jeune attaquant

Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara

C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

OFFICIEL : un joueur de l'Union Saint-Gilloise a fait son choix, il ne partira pas cet été

C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

OFFICIEL : un ancien jeune talent du Standard et du RFC Liège, passé par Anderlecht, rejoint la RAAL

Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart

Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !

Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or

Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

Et de 11 ! Le Standard annonce officiellement un nouveau transfert

Six mois et puis s'en va : Kazeem Olaigbe quitte déjà le Stade Rennais

Moins que prévu ? Voici le détail des bonus pour Bruges dans le transfert d'Ardon Jashari

Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

