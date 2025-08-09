🎥 "Les Belges sont plutôt pas mal" : Eden Hazard fidèle spectateur du Tour de France

🎥 "Les Belges sont plutôt pas mal" : Eden Hazard fidèle spectateur du Tour de France
Photo: © photonews
Eden Hazard est un grand fan du Tour de France. Dans une interview, il s'est livré sur son rapport avec la Grande Boucle.

Le 10 octobre prochain, cela fera déjà deux années qu’Eden Hazard aura quitté le monde du football. Désormais à la retraite, l’ancien Diable Rouge a expliqué dans plusieurs interviews profiter pleinement de la vie. Partir en vacances, faire du sport avec des amis, s’occuper de ses enfants : voici une liste non exhaustive de choses desquelles profite le jeune retraité.

Eden Hazard a récemment confié dans l’émission Zack en Roue Libre du streamer Zack Nani qu’il avait, en juillet dernier, profité de pouvoir suivre le Tour de France. On avait notamment pu l’apercevoir à Toulouse en famille aux côtés de Remco Evenepoel. Une sortie qui lui a permis de profiter de l’ambiance de la Grande Boucle sur place.

La légende du football belge suit assidûment la course : "Tout le monde sait que c’est les trois semaines où il ne faut pas trop me casser les pieds. De 14 heures à 17 heures, je suis dans mon canapé."

"Moi, j’ai été bercé avec le Tour de France. Quand on allait en vacances, mon père, mes oncles étaient devant, fallait pas les déranger. Donc nous, on regardait aussi. En plus, les Belges sont plutôt pas mal en ce moment, donc ça ajoute un petit plus", précise-t-il.

Eden Hazard ne se contente pas de regarder. Il s’est également récemment mis au vélo avec sa famille. Il a escaladé le Mont Ventoux et a aussi participé à une course à Majorque.

