C'est officiel : le Racing Genk officialise le retour d'un ancien champion juste avant son déplacement au Standard

L'information est officielle. Junya Ito, champion avec le Racing Genk en 2019, marque son grand retour chez les Limbourgeois. Il arrive en provenance du Stade de Reims.

Depuis plusieurs semaines, le Racing Genk prépare le retour d’un ancien de la maison. Encore titulaire avec le Stade de Reims la saison dernière, lors de laquelle il a disputé 39 matchs pour un total de 3 200 minutes, Junya Ito est depuis quelque temps proche d’un retour dans le Limbourg.

Les discussions, entamées dès la fin de la saison dernière, se sont accélérées la semaine dernière. Il y a dix jours, Genk avait même déjà trouvé un accord personnel avec Ito et tentait de s'entendre avec Reims.

C'est officiel, Junya Ito est de retour à Genk

C'est chose faite. Selon les informations de Het Laatste Nieuws, l'accord entre les deux parties avoisine les 2,8 millions d’euros et le champion de Belgique 2019 avec les Limbourgeois a passé sa visite médicale ce vendredi. 

L'information est donc officielle, l'ailier japonais de 32 ans est de retour à la Cegeka Arena, où il a signé un contrat de trois saisons, jusqu'en 2028. 

Junya Ito ne sera évidemment pas disponible pour le déplacement des Limbourgeois au Standard, ce dimanche, mais il pourrait intégrer le groupe dès la semaine prochaine, avant le déplacement à Louvain.

