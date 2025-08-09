La concurrence : une mauvaise chose pour Benito Raman à Malines ?

La concurrence : une mauvaise chose pour Benito Raman à Malines ?
Avant que vous ne l'oubliiez : c'est en raison de la lourde suspension reçue contre Dender la saison dernière que Benito Raman n'a pas encore joué lors des deux premières journées. L'attaquant est toutefois disponible ce week-end, mais devrait probablement débuter sur le banc à Westerlo.

Après son arrivée au KV Malines, il y a environ un an, Benito Raman a d’abord dû travailler sur sa condition physique. Aujourd’hui, le contexte est différent, mais Lion Lauberbach reste sur un match énorme face au Club de Bruges. Avec son sens du but, Benito Raman a été précieux pour le KVM la saison dernière. Cela ne lui garantit cependant pas automatiquement une place de titulaire dans le nouvel exercice.

"Après un 4 sur 6, on change rarement beaucoup de choses", suggère l’entraîneur Fred Vanderbiest, laissant entendre qu’il y a de grandes chances que son onze de départ reste inchangé. "On parle actuellement de Benito, mais on pourrait aussi évoquer Tommy St. Jago (également présent lors de la conférence de presse, ndlr). Benito est en forme, Tommy aussi. Et puis, il y a les nouveaux qui sont arrivés petit à petit."

Vanderbiest devra faire des choix

"Nous devrons faire des choix lors des prochains matchs", souligne Vanderbiest à propos de la concurrence interne au KV Malines. "Mieux vaut avoir trop de choix que pas assez." La prochaine mission en championnat sera un déplacement à Westerlo, où officie Issame Charaï, ancienne idole du KVM lorsqu’il était joueur.

"Dans les grandes lignes, Westerlo suit la même voie que lors des saisons précédentes, avec quelques nouveaux accents apportés par le nouvel entraîneur", observe Vanderbiest.

Une défense malinoise renforcée

"Après la victoire contre le Club de Bruges, nous ne voulons pas trébucher à Westerlo. Sinon, ce n’aurait servi à rien d’avoir réalisé quelque chose d’exceptionnel face au Club. Sera-ce un match ouvert comme souvent par le passé ? C’est possible, mais lors de nos dernières rencontres, nous avons concédé peu d’occasions dans le jeu. Westerlo veut attaquer, nous voulons saisir nos moments", conclut l’entraîneur.

Frederik Vanderbiest

