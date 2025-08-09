"Les millions qu'il me restait, je les ai donnés au Real" : les confidences d'Eden Hazard sur sa fin d'aventure à Madrid

"Les millions qu'il me restait, je les ai donnés au Real" : les confidences d'Eden Hazard sur sa fin d'aventure à Madrid
Eden Hazard est revenu sur sa fin de carrière au Real Madrid. L'ex-footballeur explique comment il a mis un terme à son aventure dans la capitale espagnole alors qu'il avait encore un an de contrat.

Eden Hazard a connu une fin de carrière difficile marquée par les blessures. Comme vous le savez très certainement, son rêve de jouer au Real Madrid a tourné au cauchemar. Arrivé en provenance de Chelsea à l'été 2019 après avoir été grandiose pendant de nombreuses années, beaucoup d'attentes étaient placées en lui.

L'ancien Diable Rouge se voyait comme un poids à la fin de son aventure dans la capitale espagnole : "Souvent dans un club, quand tu prends un gros salaire et que tu ne joues pas, tu es un peu comme un poids. Les gens se disent que tu dois partir. Mais moi, je m'entendais bien avec tout le monde. Les gens ne voulaient pas que je parte. Ils ne me l'ont jamais dit."

"Je suis parti alors que j'avais encore un an au Real. Ça faisait quatre ans que j'étais là, j'avais pas fait grand-chose. Par respect, je leur ai dit : 'Les millions qu'il me reste, je vous les donne'," confie la légende du football belge au micro de l'émission Zack en Roue Libre du streamer Zack Nani.

Mentalement, ça me permettait de me dire que j'ai fait quelque chose de bien pour eux

Le choix de mettre prématurément un terme à son contrat était important pour lui : "Mentalement, ça me permettait de me dire que j'ai fait quelque chose de bien pour eux. Ça a été compliqué, mais au moins j'ai fait ce geste. Et je sentais que les joueurs ne voulaient pas que je parte. Ils disaient : 'Mais non, reste encore un an avec nous', 'On est là et on rigole'. Je leur ai dit : 'Les gars, moi j'ai quand même envie de jouer un peu, mais je ne jouais plus'. Faire encore un an avec les hôtels et tout ça... Moi, j'ai les enfants à la maison."

"Oui, certes, pour beaucoup d'argent. Mais j'ai été voir le directeur et je lui ai dit : 'La dernière année, je vous la donne mais vous me libérez maintenant'. Et ils ont accepté directement. Ça les arrangeait. J'ai cependant toujours gardé une bonne relation avec le club," conclut-il.

