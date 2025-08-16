Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

Le propriétaire du Sporting Hasselt, Sam Kerkhofs, se voit fréquemment poser la question : Dries Mertens, son célèbre beau-frère, portera-t-il un jour le maillot de son club ?

La réponse est pragmatique, mais avec une touche d'espoir. "Je ne pense pas. Mais je ne parierais pas un million d'euros sur le fait que ça n'arrivera pas", lâche Sam Kerkhofs dans Het Belang van Limburg.

Selon le président du Sporting, il n'y a qu'un seul scénario réaliste dans lequel l'ancien joueur de Galatasaray pourrait un jour fouler le terrain d'Hasselt. "Si, après sa carrière, il commence à ressentir le manque de l'ambiance des vestiaires. S'il vient alors jeter un coup d'œil, se dit qu'il pourrait peut-être rendre cette équipe championne, et décide de venir s'amuser quelques mois".

Un vieux fantasme limbourgeois

Mertens en a déjà rigolé. "Il en a souvent plaisanté. Je lui ai déjà dit plusieurs fois qu'il est hors de prix pour nous, mais il répond toujours: 'On arrangera ça', sourit le frère de Kat Kerkhofs, la femme de l'ancien Diable Rouge.

Néanmoins, Kerkhofs reste réaliste. "Peut-être que cela se réalisera un jour, mais honnêtement, je ne pense pas. Cela reste quelque chose dans le domaine du 'et si'."

Pour l'heure, Dries Mertens entretient le flou sur la suite des opérations. Le Louvaniste n'a pas formellement arrêté sa carrière et se laisse l'été pour y voir plus clair. Il a notamment été aperçu au Lotto Park pour le match d'Anderlecht contre le Sheriff Tiraspol il y a une bonne semaine.