Nouveau rebondissement dans le dossier Zeno Van den Bosch

Zeno Van den Bosch est toujours à l'Antwerp malgré beaucoup d'intérêt étranger. Le défenseur avait refusé Lecce, et c'est maintenant le Borussia Mönchengladbach qui aurait changé de dossier.

Zeno Van den Bosch est l'un des joueurs de l'Antwerp suscitant le plus d'intérêt cet été, et Stef Wils sait que son jeune défenseur central pourrait encore déménager lors des dernières semaines du mercato. Mais jusqu'à présent, il est toujours là.

Le premier club évoqué était Lecce : le club italien avait émis une offre intéressante à l'Antwerp... mais c'est Van den Bosch lui-même qui aurait refusé de rejoindre l'Italie.

Le Borussia Mönchengladbach a désormais été cité comme le nouveau club le plus concret concernant un transfert de Van den Bosch. Mais selon le journaliste Rudy Galetti, une décision aurait été prise par le club allemand.

En effet, Mönchengladbach aurait suspendu les négociations concernant le défenseur anversois. Cela n'aurait cependant rien à voir avec le joueur lui-même.

En effet, le Borussia aurait décidé de focaliser son attention sur un nouveau renfort offensif, plutôt qu'un défenseur.