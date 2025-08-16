Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

Le Club de Bruges a dévoilé sa sélection pour le match contre Zulte Waregem. Zaïd Romero n'y figure pas, sa situation continue de se compliquer.

En plus de Romero, Carlos Forbs, Michal Skoras et Joel Ordonez sont également absents, mais c'est surtout l'absence de l'Argentin qui attire l'attention. Elle n'est pas due à une blessure, mais à des considérations sportives.

Initialement, Romero semblait pouvoir se battre pour une place dans l'axe de la défense cette saison et peut-être même remplacer Ordonez. Mais pour l'instant, ce rôle est revenu à Jorne Spileers, confirmant que Romero n'est que le quatrième choix.

Une erreur de casting ?

La décision de ne même pas l'inclure dans le groupe contre Zulte Waregem est douloureuse pour le défenseur de 25 ans. Le Club ne dispose pas de défenseurs centraux en abondance, ce qui rend son absence encore plus remarquée.

L'été dernier, le Club de Bruges avait pourtant déboursé pas moins de six millions d'euros pour aller le dénicher dans le championnat argentin. Sa première saison hors du continent sud-américain n'avait pas été une réussite, avec à peine six titularisations en Pro League.

Sa deuxième saison doit lui permettre de s'affirmer, mais elle n'en prend clairement pas le chemin. Au point de l'envoyer grappiller du temps de jeu ailleurs, alors qu'il lui reste encore trois ans de contrat en Venise du Nord ?