Après Jashari et en attendant Ordoñez : une troisième vente à près de 40 millions pour le Club de Bruges ?
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Christos Tzolis est, lui aussi, fortement suivi. Crystal Palace a identifié son profil comme prioritaire pour remplacer Eberechi Eze et a formulé une première offre, refusée par la direction brugeoise.
Depuis le début du mercato estival, le Club de Bruges a réalisé trois ventes de vingt millions d'euros ou plus, portant la balance des transferts des Blauw & Zwart à environ +55 M€ cet été.
Si les Brugeois sont en passe d'officialiser l'arrivée de Mamadou Diakhon pour huit millions d'euros, d'autres grosses ventes se profilent, comme celle de Joël Ordoñez, pisté avec insistance par Marseille, mais aussi celle de Christos Tzolis.
Première offre refusée de Crystal Palace pour Christos Tzolis
Déjà déterminant depuis le début de saison avec trois buts et deux passes décisives, l'ailier grec est suivi par plusieurs écuries européennes. C'est notamment le cas de Crystal Palace, qui avait placé son profil sur sa short-list en cas de départ d'Eberechi Eze, proche de Tottengam.
Selon le média grec Sport24, les Eagles ont anticipé le coup et ont formulé une première offre au Club de Bruges, évaluée à 32 millions d'euros. Montant refusé par les dirigeants brugeois, qui exigeraient entre 37 et 40 millions d'euros pour libérer leur ailier.
Un montant similaire à celui demandé pour Joël Ordoñez et Ardon Jashari, et qui pourrait permettre à Bruges de franchir la barre des 100 M€ de ventes cet été. Diakhon pourrait donc devenir son remplaçant au Jan Breydel.
Στα 32Μ η πρόταση της Κρίσταλ Πάλας για τον Τζόλη. Άμεσο όχι.— Antonis Oikonomidis (@antoikonomidis) August 17, 2025
Υπάρχει όντως διάθεση για βελτιωμένη προσφορά, η Μπριζ δεν συζητάει ακόμη (η τρίτη διαφορετική πρόταση που απορρίπτει στο καλοκαίρι), για να το κάνει θέλει αύξηση 15-20%.#CPFC #Clubbrugge https://t.co/e6Pqs5rCqW
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot