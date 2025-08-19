"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

Vincent Kompany s'est fait connaître comme entraîneur à Anderlecht et à Burnley, et entraîne désormais le Bayern Munich. L'ancien gardien Frank Boeckx révèle le côté irritant de "Vince the Prince" en tant que coach.

Passé par les bancs du Sporting d’Anderlecht et de Burnley, Vincent Kompany entame sa deuxième saison au Bayern Munich. Il a remporté la Bundesliga la saison dernière, ainsi que la Supercoupe d’Allemagne il y a quelques jours.

Lors de ses premiers pas comme entraîneur à Anderlecht, Kompany a notamment côtoyé Frank Boeckx, aujourd’hui retraité et analyste dans le nord du pays.

Toujours en retard, Vincent Kompany ?

Boeckx connaît donc bien les méthodes de Kompany. Il a fait quelques révélations surprenantes dans le podcast "HLN Football", où il est intervenu pour évoquer la reprise des grands championnats et la Supercoupe d’Allemagne.

"Il fait partie des entraîneurs qui arrivent constamment en retard, c’est irritant pour un groupe. Kompany prévoit une réunion à 10h10, mais un imprévu survient et il est 10h15. On s’échauffe, on se prépare, puis on a une réunion, puis on commence à jouer. Si on commence à avoir froid, c’est aussi embêtant", a-t-il déclaré.

"Ça peut aller dans les deux sens. Avec Kompany, c’était deux, trois, cinq minutes, pas quinze. Mais si toute l’équipe fait l’effort d’être à l’heure et que l’entraîneur arrive en retard, cela peut quand même être source de frustration. On ne peut cependant pas commencer à parler d’amendes : 'Coach, tu as une amende, non ?' Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne", a conclu Frank Boeckx.