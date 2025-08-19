"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vincent Kompany s'est fait connaître comme entraîneur à Anderlecht et à Burnley, et entraîne désormais le Bayern Munich. L'ancien gardien Frank Boeckx révèle le côté irritant de "Vince the Prince" en tant que coach.

Passé par les bancs du Sporting d’Anderlecht et de Burnley, Vincent Kompany entame sa deuxième saison au Bayern Munich. Il a remporté la Bundesliga la saison dernière, ainsi que la Supercoupe d’Allemagne il y a quelques jours.

Lors de ses premiers pas comme entraîneur à Anderlecht, Kompany a notamment côtoyé Frank Boeckx, aujourd’hui retraité et analyste dans le nord du pays.

Toujours en retard, Vincent Kompany ?

Boeckx connaît donc bien les méthodes de Kompany. Il a fait quelques révélations surprenantes dans le podcast "HLN Football", où il est intervenu pour évoquer la reprise des grands championnats et la Supercoupe d’Allemagne.

"Il fait partie des entraîneurs qui arrivent constamment en retard, c’est irritant pour un groupe. Kompany prévoit une réunion à 10h10, mais un imprévu survient et il est 10h15. On s’échauffe, on se prépare, puis on a une réunion, puis on commence à jouer. Si on commence à avoir froid, c’est aussi embêtant", a-t-il déclaré.

"Ça peut aller dans les deux sens. Avec Kompany, c’était deux, trois, cinq minutes, pas quinze. Mais si toute l’équipe fait l’effort d’être à l’heure et que l’entraîneur arrive en retard, cela peut quand même être source de frustration. On ne peut cependant pas commencer à parler d’amendes : 'Coach, tu as une amende, non ?' Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne", a conclu Frank Boeckx.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Bayern Munich
Frank Boeckx
Vincent Kompany

Plus de news

🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

11:40
Quatre candidats pour remplacer Romelu Lukaku chez les Diables Rouges : qui saura saisir sa chance ?

Quatre candidats pour remplacer Romelu Lukaku chez les Diables Rouges : qui saura saisir sa chance ?

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Scheidler - Dragsnes - Coucke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Scheidler - Dragsnes - Coucke

11:20
Officiel : le Sporting Charleroi tient son nouvel atout offensif... et le remplaçant de Nikola Stulic ?

Officiel : le Sporting Charleroi tient son nouvel atout offensif... et le remplaçant de Nikola Stulic ?

11:20
Un temps cité à Anderlecht, Gaëtan Coucke passe sa visite médicale et est de retour en Europe

Un temps cité à Anderlecht, Gaëtan Coucke passe sa visite médicale et est de retour en Europe

09:30
Un transfert est-il exclu ? Nicky Hayen justifie la sélection de Joël Ordonez pour affronter les Rangers

Un transfert est-il exclu ? Nicky Hayen justifie la sélection de Joël Ordonez pour affronter les Rangers

11:00
Officiel : le Sporting Charleroi se sépare d'un défenseur, qui rentre dans son pays natal

Officiel : le Sporting Charleroi se sépare d'un défenseur, qui rentre dans son pays natal

10:34
Du renfort pour Rik De Mil : un international algérien arrive à Charleroi

Du renfort pour Rik De Mil : un international algérien arrive à Charleroi

10:00
C'est officiel : Noë Dussenne est de retour en Pro League !

C'est officiel : Noë Dussenne est de retour en Pro League !

09:00
C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

08:00
Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

07:00
1
🎥 Un ex-Mauve seul buteur et un premier succès, mais : débuts frustrants pour deux Belges en Premier League

🎥 Un ex-Mauve seul buteur et un premier succès, mais : débuts frustrants pour deux Belges en Premier League

08:30
"Moi, je ne peux pas perdre" : ex-adjoint des Rangers, le T1 de Westerlo se livre avant le barrage européen de Bruges

"Moi, je ne peux pas perdre" : ex-adjoint des Rangers, le T1 de Westerlo se livre avant le barrage européen de Bruges

07:40
"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

07:20
Le Standard a vu ce qui le sépare du sommet : "On ne peut pas se permettre ça à ce niveau" Interview

Le Standard a vu ce qui le sépare du sommet : "On ne peut pas se permettre ça à ce niveau"

06:00
🎥 Un triplé, mais une défaite : une pépite belge explose la défense des U21 de Tottenham

🎥 Un triplé, mais une défaite : une pépite belge explose la défense des U21 de Tottenham

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Pierrot - Varela - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Pierrot - Varela - Tzolis

22:30
Romelu Lukaku remis sur pied par le célèbre kiné belge Lieven Maesschalck : voici ce qui attend le Diable Rouge

Romelu Lukaku remis sur pied par le célèbre kiné belge Lieven Maesschalck : voici ce qui attend le Diable Rouge

23:00
Sur la shortlist d'Anderlecht l'été passé, enfin titulaire cette saison : "Stulic est un ami, j'étais prêt" Réaction

Sur la shortlist d'Anderlecht l'été passé, enfin titulaire cette saison : "Stulic est un ami, j'étais prêt"

20:20
Ivan Leko réclame du renfort, mais reste exigeant : un excédentaire devrait partir, mais son transfert est bloqué

Ivan Leko réclame du renfort, mais reste exigeant : un excédentaire devrait partir, mais son transfert est bloqué

22:00
Un joueur du RFC Liège pourrait faire son grand retour à Seraing cet été

Un joueur du RFC Liège pourrait faire son grand retour à Seraing cet été

22:30
Ivan Leko prend les devants à Gand : un système d'amendes renforcé pour encadrer les joueurs

Ivan Leko prend les devants à Gand : un système d'amendes renforcé pour encadrer les joueurs

21:40
Il manque peu de choses à cette RAAL pour gagner en D1A : "On est promus, mais on doit faire mieux"

Il manque peu de choses à cette RAAL pour gagner en D1A : "On est promus, mais on doit faire mieux"

21:20
Le choix inévitable de Matthieu Epolo, un binational que la Belgique ne doit pas retenir

Le choix inévitable de Matthieu Epolo, un binational que la Belgique ne doit pas retenir

20:40
1
Réunion décisive ce lundi : un accord est tombé entre Christos Tzolis et le Club de Bruges

Réunion décisive ce lundi : un accord est tombé entre Christos Tzolis et le Club de Bruges

21:00
Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

Officiel : Olivier Renard attire un nouveau joueur prometteur à Neerpede

17:00
Un duo prolifique : Kevin De Bruyne rejoint par un ancien coéquipier de Manchester City à Naples ?

Un duo prolifique : Kevin De Bruyne rejoint par un ancien coéquipier de Manchester City à Naples ?

20:00
Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

Une bonne nouvelle pour les barrages : une ancienne star mondiale absente contre Anderlecht

17:40
1
La nouvelle coqueluche de Rocourt apprend vite : "L'ambiance est encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit"

La nouvelle coqueluche de Rocourt apprend vite : "L'ambiance est encore meilleure que ce que l'on m'avait décrit"

19:30
Plusieurs renforts dans le groupe de Bruges pour affronter les Rangers en Ligue des Champions

Plusieurs renforts dans le groupe de Bruges pour affronter les Rangers en Ligue des Champions

19:00
Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

Anderlecht joue gros contre l'AEK : voici pourquoi une élimination serait catastrophique

14:00
Pourquoi la blessure de Romelu Lukaku est une véritable catastrophe pour Rudi Garcia et les Diables Rouges

Pourquoi la blessure de Romelu Lukaku est une véritable catastrophe pour Rudi Garcia et les Diables Rouges

18:40
Catastrophe en France : un club dépose le bilan et perd son statut professionnel

Catastrophe en France : un club dépose le bilan et perd son statut professionnel

18:20
Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

Anderlecht a-t-il (temporairement) laissé partir un phénomène ? "Je veux marquer plus de vingt buts cette saison"

16:00
Officiel : un attaquant belge continue ses pérégrinations dans le championnat albanais

Officiel : un attaquant belge continue ses pérégrinations dans le championnat albanais

18:00
Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

18/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved