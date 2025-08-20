La Croky Cup a repris ses droits : tout savoir sur le dernier tour avant l'arrivée des équipes professionnelles

La Croky Cup a repris ses droits depuis quelques semaines. Le cinquième tour de la compétition se jouera ce week-end. Focus sur les forces en présence.

Importants pour les clubs amateurs, les tours préliminaires de la Coupe de Belgique ont débuté il y a quelques semaines. Le week-end dernier, les équipes principalement inscrites dans les divisions nationales, au nord comme au sud du pays, disputaient le quatrième tour (voir les résultats complets ci-dessous) après avoir éliminé (presque) tous les derniers rescapés des divisions provinciales au tour précédent.

On notera la qualification du K.V.C. de Toek. Borsbeke, pensionnaire de P1 en Flandre-Orientale. Il s’agit de la seule équipe provinciale à accéder au cinquième tour préliminaire de la compétition.

Les petits veulent s'offrir un match de gala en Croky Cup

Ce cinquième tour aura lieu dès le week-end prochain et proposera notamment un affrontement entre Knokke (D1 VV) et Thes Sport (D1 VV), ainsi qu’un duel entre Virton (D1 ACFF) et Sporting Hasselt (D1 VV). Le RFC Meux, promu en D1 ACFF, bénéficie du tirage le plus abordable en affrontant le K.V.C. de Toek. Borsbeke (retrouvez l'intégralité du tirage en bas de l'article).

Le sixième tour marquera l’entrée en lice des équipes de la Challenger Pro League. Treize nouveaux clubs rejoindront la compétition, puisque le RSCA Futures, le Club NXT, le Jong Gent et le Jong Genk ne peuvent y participer. Ils seront accompagnés des 19 équipes qualifiées des tours précédents, pour un total de 32 participants à ce sixième tour. Les seize équipes de D1A entreront en scène au tour suivant.

L’objectif évident pour toutes ces équipes reste de se qualifier jusqu’au septième tour, celui où font leur entrée les formations de la Jupiler Pro League. Pour les "petits" clubs, le but ultime est de parvenir à ce stade et de s’offrir un match de gala face à une équipe de D1A.

Les résultats du quatrième tour de la Croky Cup

Crossing Schaerbeek (D1 ACFF) – VC Wilrijk (D3 VV) : 4-1 a.p.

Belisia Bilzen SV (D1 VV) – F.C. Turkse Rangers Waterschei (D3 VV) : 3-0

F.C. Ganshoren (D2 ACFF) – Football Club Gullegem (D2 VV) : 0-1

K.F.C. Sparta Petegem (D2 VV) – Tempo Overijse (D3 VV) : 2-2 (4-5)

Sporting Hasselt (D1 VV) – RC Hades Kiewit Hasselt (D2 VV) : 7-1

K.V.V. Zelzate (D1 VV) – K.S.V. Diksmuide Oostende (D2 VV) : 1-2

K. Berg en Dal V.V. (D2 VV) – K.V.C. de Toek. Borsbeke (OVl-1) : 1-2

K.V.V. Thes Sport Tessenderlo (D1 VV) – C.S. Entité Manageoise (D2 ACFF) : 1-0

F.C. United Richelle (D2 ACFF) – Hoogstraten V.V. (D1 VV) : 1-3

Union Namur (D1 ACFF) – Eendracht Termien (D2 VV) : 0-1

R.C.S. Brainois (D2 ACFF) – K.F.C. Marke (WVl-1) : 5-1

Renaissance A.E.C. Mons (D1 ACFF) – Racing Club Harelbeke (D2 VV) : 4-1

K.F.C. Merelbeke (D1 VV) – K.S.V. Rumbeke (D3 VV) : 3-0

Royal Stockay Saint-Georges S/M (D1 ACFF) – R. Arquet F.C. (D3 ACFF) : 2-3

R.F.C. Meux (D1 ACFF) – Pont-à-Celles-Buzet (D3 ACFF) : 1-0

K.F.C. Nijlen (D2 VV) – K.V.K. Wellen (D2 VV) : 4-2

R. Excelsior Virton (D1 ACFF) – Zwevegem Sport (WVl-1) : 5-1

KVK Tienen (D1 VV) – K.V.K. Westhoek (D2 VV) : 1-3

K.V.C. Jong Lede (D3 VV) – R.S.C. Habay La Neuve (D1 ACFF) : 1-1 (4-2)

K.F.C. Dessel Sport (D1 VV) – K.V.C.S.V. Oostkamp (D2 VV) : 4-0

EWS Schoonbeek-Beverst (D3 VV) – F.C. Wezel Sport (D3 VV) : 3-3 (5-4)

Exc. F.C. Evelette-Jallet (D3 ACFF) – K.S.V. Oudenaarde (D2 VV) : 1-3

KFC Voorde-Appelterre (D3 VV) – CS Pays Vert Ostiches-Ath (D3 ACFF) : 3-1

K.F.C. Houtvenne (D1 VV) – R.S.D. Jette (D2 ACFF) : 3-0

K. Londerzeel S.K. (D2 VV) – Sporting Bruxelles (D2 ACFF) : 5-1

R.A.S. Jodoigne (D3 ACFF) – V.K. Ninove (D1 VV) : 0-3

E.S.F.C. du Geer (D3 ACFF) – Sportkring Roeselare (D1 VV) : 1-1 (4-3)

R.U.S. Binche (D2 ACFF) – Erpe-Mere United (D3 VV) : 3-1

Royal Sprimont Banneux (D3 ACFF) – R. Cappellen F.C. (D2 VV) : 2-4

K. Diegem Sport (D1 VV) – RFC Union La Calamine (D2 ACFF) : 3-2

Sportief Rotselaar (D2 VV) – FC Lebbeke (D2 VV) : 3-2

R. Knokke F.C. (D1 VV) – F.C. 1912 Raeren-Eynatten (D2 ACFF) : 3-1

S.C. City Pirates Antwerpen (D3 VV) – Re. Un. Tubize-Braine-Le-Comte (D1 ACFF) : 2-2 (3-4)

Entente Acren Lessines (D2 ACFF) – F.C. St-Martens-Latem (OVl-1) : 1-0

K. Lyra-Lierse Berlaar (D1 VV) – KVC Lille United (D3 VV) : 4-1

R.O.C. Meix Dt-Virton (D3 ACFF) – F.C. Mandel United Izegem (D2 VV) : 3-1

K. Berchem Sport 2004 (D2 VV) – K.SK. Heist (D2 VV) : 0-4

RFC Wetteren (D2 VV) – Union Rochefortoise (D1 ACFF) : 5-3

Le calendrier du cinquième tour de la Croky Cup