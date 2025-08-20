Le parcage unioniste en danger à la RAAL ? "J'ai été interpellé par des supporters de Charleroi"

Le parcage unioniste en danger à la RAAL ? "J'ai été interpellé par des supporters de Charleroi"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Dimanche, l'Union Saint-Gilloise se déplace à la RAAL. L'accueil des supporters est une nouvelle fois au centre des préoccupations.

Après le boycott des supporters du Standard face au nombre restreint de cars autorisés à faire le déplacement et les incidents vécus lors de la venue des sympathisants de Charleroi, la RAAL accueille l'Union. Une nouvelle grosse affiche...et une nouvelle polémique en vue.

Les Grognards, club de supporters unionistes basé dans le Brabant Wallon, explique à la RTBF s'inquiéter à son tour pour la sécurité des visiteurs : "Après le derby hennuyer, j’ai été interpellé par des supporters de Charleroi", explique son président Jean-Marcel Thienpont.

"lIs m’ont dit qu’ils avaient été serrés comme des sardines dans le bloc Visiteurs et que l’organisation était bordélique ! De nombreux fans des Zèbres ont d’ailleurs dû suivre le match du bar, car ils craignaient pour leur sécurité. Dans ce stade, le bloc Visiteurs est limité à 450 places, ne compte qu’une entrée et ne fait que 12 mètres sur 12, soit 144 mètres carrés en superficie (148 en réalité)", poursuit-il.

L'Easi Arena toujours plus contestée

"Dans ces conditions, il y a du danger et des risques d’écrasement. J’ai donc déconseillé à mes membres de se rendre au match dimanche… ou à leurs risques et périls", regrette Jean-Marcel Thienpont. Contacté par nos confrères, Toni Turi, le CEO de la RAAL : "J’ai eu vent de ces appels au boycott, mais je réclame l’indulgence. Pour notre retour en D1A, et dans un tout nouveau stade, nous n’avons eu que de très grosses affiches pour commencer. Avec des affiches moindres, on aurait pu se tester, essuyer les plâtres, rôder notre stade en douceur".

Mais les accusations sont bien là : "Avec une jauge à 450 personnes dans le bloc Visiteurs à La Louvière, j’arrive à une surface de 0,32 mètre carré/personne. Or, selon les différents manuels internationaux, les normes en vigueur pour les événements en extérieur sont de 0,5 mètre carré/personne. En-dessous de cette valeur, la sécurité n’est plus garantie". Toni Turi lui répond : "Nous avons scrupuleusement appliqué les normes officielles".

Le problème serait-il plus large ? "Le football belge applique donc des normes quasi deux fois inférieures à ce qu’on préconise pour des concerts en plein air. Et au foot, on ne reste pas immobile : on bouge, on chante, on se bouscule", conclut le président des Grognards.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
RAAL La Louvière

Plus de news

Le Standard plutôt que l'Allemagne : les deux Liégeois qui ont poussé Timothy Nkada à signer en Rouche

Le Standard plutôt que l'Allemagne : les deux Liégeois qui ont poussé Timothy Nkada à signer en Rouche

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Balikwisha - Arokodare

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Balikwisha - Arokodare

17:00
L'Antwerp reverra-t-il les cinq millions payés au Standard ? Complication de dernière minute dans le dossier Balikwisha

L'Antwerp reverra-t-il les cinq millions payés au Standard ? Complication de dernière minute dans le dossier Balikwisha

17:00
Enfin le bout du tunnel ? La nouvelle que Killian Sardella attendait depuis des mois

Enfin le bout du tunnel ? La nouvelle que Killian Sardella attendait depuis des mois

16:30
Vers un départ de Louvain ? Un club actif en Coupe d'Europe veut attirer William Balikwisha et...renflouer le Standard

Vers un départ de Louvain ? Un club actif en Coupe d'Europe veut attirer William Balikwisha et...renflouer le Standard

16:00
Un attaquant de Pro League pour suppléer Romelu Lukaku à Naples ? "Il suffit d'attendre que le premier domino tombe"

Un attaquant de Pro League pour suppléer Romelu Lukaku à Naples ? "Il suffit d'attendre que le premier domino tombe"

15:30
Le Standard accélère, cette fois côté départs : Marc Wilmots se rapproche du grand objectif de la direction

Le Standard accélère, cette fois côté départs : Marc Wilmots se rapproche du grand objectif de la direction

14:40
Encore un forfait supplémentaire pour un Anderlecht : un joueur absent pour raisons personnelles

Encore un forfait supplémentaire pour un Anderlecht : un joueur absent pour raisons personnelles

15:00
La révolte gronde dans le vestiaire de Mons : "Personne ne nous a rien demandé"

La révolte gronde dans le vestiaire de Mons : "Personne ne nous a rien demandé"

14:20
La victoire de Bruges a fait des dégâts en Écosse : "Il va pouvoir rappeler sa mère"

La victoire de Bruges a fait des dégâts en Écosse : "Il va pouvoir rappeler sa mère"

14:00
Quelles sont les chances d'Anderlecht contre l'AEK ? "Ce serait un exploit si nous passions"

Quelles sont les chances d'Anderlecht contre l'AEK ? "Ce serait un exploit si nous passions"

13:30
3
La poisse, la vraie : parti de Pro League en grande pompe il y a quatre jours, il se déchire les ligaments croisés

La poisse, la vraie : parti de Pro League en grande pompe il y a quatre jours, il se déchire les ligaments croisés

12:40
Ancien joueur, entraîneur et président du club : le RWDM perd un personnage clé de son histoire

Ancien joueur, entraîneur et président du club : le RWDM perd un personnage clé de son histoire

13:00
Ce n'est plus le même homme : contesté par les supporters du Standard, il revit en Angleterre

Ce n'est plus le même homme : contesté par les supporters du Standard, il revit en Angleterre

12:20
1
Un fond noir qui en dit long : les premiers mots de Romelu Lukaku sur la plus grave blessure de sa carrière

Un fond noir qui en dit long : les premiers mots de Romelu Lukaku sur la plus grave blessure de sa carrière

12:00
63 millions, 250 matchs de Série A et 106 sélections : voilà ce qu'Anderlecht devra surmonter contre l'AEK Athènes

63 millions, 250 matchs de Série A et 106 sélections : voilà ce qu'Anderlecht devra surmonter contre l'AEK Athènes

11:40
En manque de temps de jeu à l'Union, il pourrait renforcer l'OHL de David Hubert

En manque de temps de jeu à l'Union, il pourrait renforcer l'OHL de David Hubert

06:40
Officiel : Gaëtan Coucke quitte l'Arabie Saoudite et se recase en Europe

Officiel : Gaëtan Coucke quitte l'Arabie Saoudite et se recase en Europe

11:00
La solution aux problèmes défensifs ? Anderlecht sur les traces d'une ancienne armoire à glace de l'Antwerp

La solution aux problèmes défensifs ? Anderlecht sur les traces d'une ancienne armoire à glace de l'Antwerp

10:00
"Je ne sais pas où va Mons" : les langues se délient au Tondreau après le départ des Ferrera

"Je ne sais pas où va Mons" : les langues se délient au Tondreau après le départ des Ferrera

10:30
Deux transferts en approche à Seraing, dont un ancien de Mouscron aux oubliettes en D1A

Deux transferts en approche à Seraing, dont un ancien de Mouscron aux oubliettes en D1A

09:30
Une tuile de plus pour Hasi : un forfait confirmé dans les rangs d'Anderlecht face à l'AEK

Une tuile de plus pour Hasi : un forfait confirmé dans les rangs d'Anderlecht face à l'AEK

09:00
De la Ligue des Champions aux Francs Borains : Igor De Camargo tient son nouveau transfert

De la Ligue des Champions aux Francs Borains : Igor De Camargo tient son nouveau transfert

08:30
Une première depuis Kevin De Bruyne en 2022 : un Belge dans l'équipe de l'année en Premier League !

Une première depuis Kevin De Bruyne en 2022 : un Belge dans l'équipe de l'année en Premier League !

08:00
Un but de classe mondiale pour mettre Bruges sur orbite : "S'il fait ça, il est en difficulté"

Un but de classe mondiale pour mettre Bruges sur orbite : "S'il fait ça, il est en difficulté"

07:40
Anders Dreyer se confie à un autre ex-Mauve : "Le foot pratiqué ici me convient, c'est parfait"

Anders Dreyer se confie à un autre ex-Mauve : "Le foot pratiqué ici me convient, c'est parfait"

07:20
Ca ne tentait pas Kasper Dolberg : Olivier Renard a refusé une offre pour son attaquant

Ca ne tentait pas Kasper Dolberg : Olivier Renard a refusé une offre pour son attaquant

07:00
2
Comment l'Union Saint-Gilloise a donné un coup de pouce à Charleroi... et fait perdre un joueur à Malines

Comment l'Union Saint-Gilloise a donné un coup de pouce à Charleroi... et fait perdre un joueur à Malines

21:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Šutalo - Trossard - Kuavita

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Šutalo - Trossard - Kuavita

22:30
Après Djenepo, le Standard cherche une solution pour un autre excédentaire

Après Djenepo, le Standard cherche une solution pour un autre excédentaire

22:30
Une mi-temps de folie, une mi-temps de souffrance mais Bruges se rapproche de la Champions League !

Une mi-temps de folie, une mi-temps de souffrance mais Bruges se rapproche de la Champions League !

22:58
4
Le retour surprise de Noë Dussenne en Belgique : "Un vrai leader pour notre jeune équipe"

Le retour surprise de Noë Dussenne en Belgique : "Un vrai leader pour notre jeune équipe"

22:00
🎥 L'inspiration de Vermant, l'enchaînement de Mechele : Bruges vit un début de match fou à Glasgow !

🎥 L'inspiration de Vermant, l'enchaînement de Mechele : Bruges vit un début de match fou à Glasgow !

21:40
Départ ou prolongation ? L'avenir de Leandro Trossard est scellé

Départ ou prolongation ? L'avenir de Leandro Trossard est scellé

21:20
En manque de temps de jeu au Standard, un jeune du club intéresse un autre club de D1A

En manque de temps de jeu au Standard, un jeune du club intéresse un autre club de D1A

20:20
1
Il est grand temps qu'Anderlecht dégraisse : la fin de mercato sera chargée pour Olivier Renard

Il est grand temps qu'Anderlecht dégraisse : la fin de mercato sera chargée pour Olivier Renard

20:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved