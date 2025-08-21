Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

Crystal Palace s'était intéressé à Christos Tzolis, offrant 30 millions d'euros refusés par le Club de Bruges. Les Eagles pourraient désormais revenir à la charge, mais pour un autre joueur.

Crystal Palace n'a décidément pas raté une miette des performances de Bruges en Coupe d'Europe la saison passée. Récemment, les Eagles avaient approché le Club concernant Christos Tzolis, offrant une somme d'environ 30 millions qui auraient été refusée par la direction.

Et désormais, le club londonien serait prêt à revenir à la charge, mais pour un autre joueur. C'est Joel Ordoñez qui serait sur la liste de Crystal Palace, selon le média Diario Olé Ecuador. L'Equatorien est en discussions avec l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, mais le dossier n'avance pas.

Le FC Bruges s'attend à perdre Joel Ordoñez cet été, et Nicky Hayen ne fait d'ailleurs plus jouer son défenseur central de 21 ans depuis la première journée contre Genk, lors de laquelle il avait disputé 90 minutes (et marqué un but).

Le Club espère 30 millions d'euros pour Ordoñez, sous contrat jusqu'en 2028. Un montant que Crystal Palace a prouvé être capable de mettre pour Tzolis, mais un élément offensif vaut souvent plus qu'un défenseur.

Crystal Palace vient de toucher le pactole, cependant : Eberechi Eze a signé à Arsenal, rapportant 60 millions d'euros aux Eagles. Une partie de cette somme servira-t-elle à financer le transfert de Joel Ordoñez en Premier League ?