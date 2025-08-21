Analyse Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart

Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart
Ardon Jashari est parti pour près de quarante millions d'euros à Milan, et Joel Ordonez pourrait également quitter le club dans les prochains jours. Deux très bons joueurs, mais un élément reste vraiment indispensable à Bruges, et cela devient de plus en plus évident.

Le Club de Bruges n'a plus qu'une marche à franchir pour rejoindre la Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart ont éliminé le Red Bull Salzbourg et ont remporté le match aller aux Glasgow Rangers, 1-3. Depuis le début de saison, Christos Tzolis est encore l'un des hommes en forme chez les Blauw & Zwart.

Crystal Palace n'a pas abandonné

Il y a deux semaines, Hein Vanhaezebrouck a été le premier à saluer les bonnes performances du Club de Bruges et de Tzolis, dans le Nieuwsblad. "Forbs a été le héros du match, mais l’homme que j’ai trouvé le meilleur sur le terrain était une fois de plus Christos Tzolis", a-t-il déclaré après le match retour contre Salzbourg.

Lire aussi… Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

"Ce que cet homme montre semaine après semaine est vraiment phénoménal. Incroyable." Il a alors prononcé les mots redoutés par tous : un grand club pourrait frapper à la porte pour le recruter avec une offre impossible à refuser.

C'est Crystal Palace qui a mis le nez à la fenêtre, avec deux offres, dont une de 32 millions d'euros, refusées par le Club de Bruges. De son côté, Tzolis ne serait pas contre rejoindre la Premier League, mais il respecte la volonté de son employeur et ne compte pas recréer un cas Ardon Jashari.

Bruges ne veut pas laisser filer Tzolis

Les Blauw & Zwart sont catégoriques : Tzolis ne peut absolument pas partir. Contrairement aux affaires Jashari et Ordonez, la question n’est pas seulement financière, mais concerne le fait qu’un joueur tellement clé ne peut pas quitter l’équipe.

Crystal Palace serait prêt à augmenter son offre, mais sa récente prolongation de contrat avec le Club de Bruges constitue un argument supplémentaire pour le conserver — ou pour exiger un montant très élevé en cas de transfert. On parlerait alors d’offres dépassant 40 millions d’euros.

Le Club ne peut pas s'en priver

Mais on ne remplace par Christos Tzolis si facilement. Le Grec est déjà indispensable cette saison sous Nicky Hayen, étant le seul joueur à figurer systématiquement sur la feuille de match. En huit rencontres — y compris la Supercoupe — il a disputé 720 minutes, soit tous les matchs.

De plus, il a déjà marqué trois buts et délivré quatre passes décisives, poursuivant ainsi ses performances exceptionnelles et sa saison 2024-2025. Particulièrement en vue en Ligue des Champions, où les Brugeois veulent à nouveau démontrer qu’ils sont le plus grand club belge de ces dernières années, Tzolis est tout simplement indispensable. Bruges ne pourra pas tout refuser, mais est bien décidé à le garder.

Champions League
FC Bruges
Christos Tzolis

