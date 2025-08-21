Le héros de la montée bientôt de retour avec la RAAL ? "Des choses se passent, mais il est toujours là"

La RAAL se frotte à l'Union Saint-Gilloise ce weekend. Les Loups veulent faire rugir l'Easi Arena comme face à Charleroi.

C'est avec la frustration d'un but encaissé dans le temps additionnel que la RAAL s'est remise au boulot cette semaine. Malgré cela, Frédéric Taquin est rassuré par ce qu'il a vu à Saint-Trond, comme il l'explique en conférence de presse : "On voit qu’on progresse de semaine en semaine, c’est très encourageant. On savait qu’on allait souffrir en août mais je trouve qu’on est plus avancé que ce que j’avais imaginé au niveau du jeu".

Il sait que son équipe passe un fameux test face à l'Union : " L’adversaire du week-end est du niveau Champions League. Ils restent sur quatorze matches de championnat sans défaite, dont dix de Playoffs 1. Ils sont en pleine bourre, très costauds", explique-t-il, dans des propos relayés par le journal Le Soir.

Continuer à monter en puissance

Ses Loups devront se montrer costauds : "On est à la maison, on essayera de rendre les gens fiers. On n’avait pas conquis les cœurs lors des deux premiers matches mais on est devenu une équipe de D1 car on a pris conscience de nos qualités".

Taquin est en tout cas rassuré du retour progressif de Samuel Gueulette : "Il va beaucoup mieux et devrait être opérationnel très vite. Il s’est entraîné avec le groupe cette semaine, il s’est testé aujourd’hui dans des dix contre dix et cela s’est vraiment bien passé. Il a été touché au mollet mais plus de peur que de mal, il a été très bien soigné".

L'entraîneur louviérois s'est également exprimé sur le cas Mouhamed Belkheir. Le héros du match de la montée il y a quelques mois est sur le départ, il n'est plus repris mais n'a toujours pas quitté le club : "Va-t-on le revoir ? Tout est possible. On fait des choix, des choses se passent mais il est toujours là, il s’entraîne et tout va bien".