Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

L'Antwerp a officialisé l'arrivée de Marwan Al-Sahafi. Un joli coup...qui ne ravira pas les supporters du Beerschot.

Il y a un an, Marwan Al-Sahafi était arrivé sur la pointe des pieds au Beerschot. Entre la situation calamiteuse de l'équipe et les liens de la direction avec le football saoudien, son arrivée n'avait soulevé aucun enthousiasme.

Pourtant, le garçon a montré de quoi il était capable, au point de devenir le meilleur joueur des Rats. Imprévisible en diable, l'attaquant a inscrit six buts, dont cinq contre Anderlecht et le Club de Bruges en phase classique.

Rare éclaircie de la saison du Beerschot, il n'a pas accompagné l'équipe en D1B, revenant à Al-Ittihad à la fin de son prêt. Le voici de retour dans la métropole anversoise.

Successeur de Balikwisha ?

C'est désormais au tour de l'Antwerp de l'attirer en prêt pour une saison. Malgré la volonté de Laurent Blanc (coach du club saoudien) de cette fois le conserver, Al-Sahafi repart pour une deuxième saison de Pro League.

Il s'agit du quatrième joueur recruté sur base de ses performances en Belgique après Daam Foulon, Thibo Somers et Geoffry Hairemans. L'international saoudien pourrait rendre de fiers services à Stef Wils, surtout en cas de départ de Michel-Ange Balikwisha.