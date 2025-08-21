Parti de Pro League pour une petite fortune, il pourrait... déjà être prêté

Parti de Pro League pour une petite fortune, il pourrait... déjà être prêté
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

À peine quelques semaines après son transfert de Zulte Waregem à Strasbourg, Pape Demba Diop pourrait d'ores et déjà être prêté. Le club alsacien envisage de l'envoyer au Havre.

Zulte Waregem a fait sauter la banque cet été en vendant Pape Demba Diop (21 ans) au Racing Strasbourg. Le médian sénégalais a rapporté 7,5 millions à l'Essevee, soit le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du club derrière Soualiho Meïté parti pour 8 millions à Monaco en 2017.

Pour Strasbourg, le transfert de Demba Diop, auteur d'une excellente saison en Challenger Pro League, semble toutefois être un investissement pour l'avenir plutôt qu'en vue de la saison de Ligue 1 à venir. En effet, le club alsacien envisagerait déjà un prêt.

Pape Demba Diop ne ferait pas partie des plans de Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg, pour la saison de Ligue 1. C'est ce que rapporte Sacha Tavolieri. La concurrence au milieu de terrain serait trop forte pour que le jeune international sénégalais U23 s'adapte au mieux. 

L'idéal serait donc un prêt, sans option d'achat, afin que Demba Diop aille chercher un maximum de temps de jeu. Le Havre, qui devrait jouer le maintien cette saison, serait intéressé à l'idée d'accueillir l'ancien de Zulte. 

Diop a été transféré de Diambars FC en 2022 et a connu une progression régulière à Zulte Waregem. Ses performances la saison passée et son statut de meilleur buteur à la Coupe d'Afrique des Nations U20 en ont fait un joueur très en vue sur le marché international.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Zulte Waregem
Strasbourg
Pape Demba Diop

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Fofana - Balde - Simic - Mmaee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Fofana - Balde - Simic - Mmaee

16:30
Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

16:29
Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

16:30
Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

16:00
"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

14:40
Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart Analyse

Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart

15:30
L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

15:00
La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

La Gantoise veut déjà se séparer d'un joueur recruté au mois de janvier

14:20
Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

13:30
Un ancien talent du Standard va se relancer... en D3 ACFF

Un ancien talent du Standard va se relancer... en D3 ACFF

14:00
Exclusif : Merveille Bokadi a trouvé son nouveau club... en Belgique !

Exclusif : Merveille Bokadi a trouvé son nouveau club... en Belgique !

12:20
Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

12:00
1
Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

12:40
Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

11:20
Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

11:40
2
La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

11:00
Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

10:30
Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

10:00
Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

09:30
Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

08:31
Thibaut Courtois et le Real Madrid sont tombés d'accord, l'annonce est pour bientôt

Thibaut Courtois et le Real Madrid sont tombés d'accord, l'annonce est pour bientôt

09:00
Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

08:00
Sans club, Paul-José Mpoku annonce déjà sa reconversion

Sans club, Paul-José Mpoku annonce déjà sa reconversion

07:00
Que devient cet espoir belge, parti très tôt en Arabie Saoudite ?

Que devient cet espoir belge, parti très tôt en Arabie Saoudite ?

07:40
Genk veut se relancer en Europe après son faux départ en Pro League : "Nous savons ce qui est en jeu"

Genk veut se relancer en Europe après son faux départ en Pro League : "Nous savons ce qui est en jeu"

07:20
Un club de Pro League perd son capitaine : une aventure surprenante avec Thomas Müller

Un club de Pro League perd son capitaine : une aventure surprenante avec Thomas Müller

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Trossard - Eze - Okoh Boniface

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Trossard - Eze - Okoh Boniface

23:00
Mauvaise nouvelle pour Trossard ? Arsenal pourrait bouleverser ses plans

Mauvaise nouvelle pour Trossard ? Arsenal pourrait bouleverser ses plans

23:00
L'entraîneur de l'AEK Athènes, Nikolic, a analysé Anderlecht : voici ce qu'il en pense

L'entraîneur de l'AEK Athènes, Nikolic, a analysé Anderlecht : voici ce qu'il en pense

22:00
Un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise va rejoindre Saelemaekers et De Winter

Un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise va rejoindre Saelemaekers et De Winter

22:30
Charleroi n'attend pas les bras croisés : un renfort devrait bientôt arriver de France

Charleroi n'attend pas les bras croisés : un renfort devrait bientôt arriver de France

20:24
Naples fixé : le pire scénario évité pour Romelu Lukaku

Naples fixé : le pire scénario évité pour Romelu Lukaku

21:40
Un départ, mais pas n'importe comment : le plan précis du Standard pour Léandre Kuavita

Un départ, mais pas n'importe comment : le plan précis du Standard pour Léandre Kuavita

20:40
Avant le choc contre le Lech Poznan en Europa League, Fink lance un gros avertissement à ses joueurs

Avant le choc contre le Lech Poznan en Europa League, Fink lance un gros avertissement à ses joueurs

21:20
"On ne gagnera pas grand-chose avec lui" : le doute s'installe autour d'une recrue du Club de Bruges

"On ne gagnera pas grand-chose avec lui" : le doute s'installe autour d'une recrue du Club de Bruges

21:00
OFFICIEL : Charleroi recrute un international algérien d'expérience

OFFICIEL : Charleroi recrute un international algérien d'expérience

19:30
3

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges 23/08 Westerlo Westerlo
Standard Standard 23/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 23/08 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 24/08 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved