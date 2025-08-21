Parti de Pro League pour une petite fortune, il pourrait... déjà être prêté

À peine quelques semaines après son transfert de Zulte Waregem à Strasbourg, Pape Demba Diop pourrait d'ores et déjà être prêté. Le club alsacien envisage de l'envoyer au Havre.

Zulte Waregem a fait sauter la banque cet été en vendant Pape Demba Diop (21 ans) au Racing Strasbourg. Le médian sénégalais a rapporté 7,5 millions à l'Essevee, soit le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du club derrière Soualiho Meïté parti pour 8 millions à Monaco en 2017.

Pour Strasbourg, le transfert de Demba Diop, auteur d'une excellente saison en Challenger Pro League, semble toutefois être un investissement pour l'avenir plutôt qu'en vue de la saison de Ligue 1 à venir. En effet, le club alsacien envisagerait déjà un prêt.

Pape Demba Diop ne ferait pas partie des plans de Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg, pour la saison de Ligue 1. C'est ce que rapporte Sacha Tavolieri. La concurrence au milieu de terrain serait trop forte pour que le jeune international sénégalais U23 s'adapte au mieux.

L'idéal serait donc un prêt, sans option d'achat, afin que Demba Diop aille chercher un maximum de temps de jeu. Le Havre, qui devrait jouer le maintien cette saison, serait intéressé à l'idée d'accueillir l'ancien de Zulte.

Diop a été transféré de Diambars FC en 2022 et a connu une progression régulière à Zulte Waregem. Ses performances la saison passée et son statut de meilleur buteur à la Coupe d'Afrique des Nations U20 en ont fait un joueur très en vue sur le marché international.