Quatre clubs en deux ans et demi ? Gift Orban va quitter Hoffenheim après six mois seulement

Gift Orban, l'ancien buteur vedette de La Gantoise, est sur le point de faire son retour en Ligue 1. Après à peine une demi-saison à Hoffenheim, il s'apprête déjà à rejoindre Toulouse.

En janvier 2023, Gift Orban débarque en Jupiler Pro League. La Gantoise le recrute en provenance du club norvégien de Stabaek. Orban se fait immédiatement remarquer et finit par inscrire 32 buts en 52 matchs, ce qui lui vaudra un beau transfert l’année suivante.

C’est l’Olympique Lyonnais qui déboursera environ quinze millions d’euros pour s’attacher les services du Nigérian. Durant la même fenêtre de transferts, Malick Fofana rejoindra également l’OL. En France, les choses se révèlent plus difficiles pour Orban, qui ne réussira finalement à marquer que cinq fois en 21 rencontres.

Début 2025, il décide de rejoindre la Bundesliga et Hoffenheim. Mais cette aventure ne durera pas non plus très longtemps. Selon le journal français L’Équipe, l’attaquant serait déjà proche d’un nouveau transfert.

Retour en Ligue 1 pour Gift Orban ?

Le club français de Toulouse souhaiterait recruter Gift Orban, mais aucun accord n’est encore officiellement conclu. Hoffenheim souhaite obtenir une compensation financière, le Nigérian de 23 ans étant toujours lié contractuellement avec le club allemand jusqu'en 2029.

Il s’agirait potentiellement du quatrième transfert pour Orban en deux ans et demi : l'attaquant nigérian est clairement en quête de stabilité. Alors, fera-t-il trembler les filets toulousains comme il l’avait fait à Gand ?