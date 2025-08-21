Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

Ryan Mmaee a été libéré de son contrat par Stoke City, et se cherche donc un nouveau défi. L'ancien attaquant de Beveren, Ferencvaros et Limassol intéresse le Maroc mais espère rester en Europe.

Formé au Standard de Liège où il a peu reçu sa chance (13 matchs), Ryan Mmaee a percé à l'étranger après notamment un prêt à Waasland-Beveren. C'est à Chypre, à l'AEL Limassol, qu'il a commencé à empiler les buts à partir de 2019.

Après 25 buts en 59 rencontres pour le club chypriote, Mmaee a signé à Ferencvaros en 2021, confirmant en Hongrie ses belles dispositions (32 buts en 73 matchs). De quoi décrocher un beau transfert à Stoke City en 2023.

Mmaee pourrait-il revenir en Belgique ?

Les choses se passeront moins bien en Angleterre, où l'ex-Rouche disputera 31 matchs pour 5 buts et 4 passes décisives. La saison passée, Ryan Mmaee est prêté au Rapid Vienne, mais des problèmes musculaires l'éloignent des terrains.

Cet été, Stoke City a libéré l'international marocain (12 caps, 4 buts) de son contrat, le laissant libre de s'engager où il le souhaite. Une belle affaire, dont aimerait profiter le Raja Casablanca, selon Africa Foot. Mais Ryan Mmaee aimerait rester en Europe ou signer au Moyen-Orient plutôt que de vivre une première expérience au Maroc.

Gratuit, expérimenté et encore auteur d'une saison pleine en Championship il y a un an, Ryan Mmaee pourrait constituer une option intéressante pour un club belge à la recherche d'un attaquant en cette fin de mercato...