C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole
Photo: © photonews
Nazinho ne restera pas au Cercle de Bruges cette saison. Le Portugais va rejoindre l'Espagne en signant au Real Betis.
Arrivé au Cercle de Bruges en provenance du Sporting pour 1 million d'euros en juillet 2024, Nazinho va désormais faire ses valises pour rejoindre l'Espagne. L'arrière gauche s'apprête à rejoindre la première division du pays, La Liga.
Selon l'expert mercato Fabrizio Romano, un accord a été conclu avec le Real Betis. Le journaliste a utilisé son célèbre "here we go" pour annoncer que le transfert est bouclé.
Le Portugais est encore sous contrat avec les Brugeois jusqu'en juin 2028 et il est estimé à 3 millions d'euros d'après Transfermarkt. C'est cependant pour 6 millions d'euros plus bonus et clause de revente que le jeune joueur de 22 ans devrait signer.
Les dirigeants Groen en Zwart réalisent donc une belle plus-value sur ce transfert. Avec le Cercle de Bruges, il a disputé un total de 66 matchs pour trois buts inscrits et neuf passes décisives délivrées.
Cette saison il a été titulaire pour les quatre premiers matchs de championnat. Il a disputé à chaque fois l'intégralité des rencontres et a délivré un assist le weekend dernier contre Westerlo.
