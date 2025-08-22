OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

Le milieu défensif, Lynnt Audoor, a officiellement prolongé son aventure avec le Club de Bruges ce vendredi.

Le joueur de 21 ans est désormais sous contrat avec les Blauw en Zwart jusqu’en juin 2029. Cette saison, il a intégré le noyau A du Club de Bruges.

Avec le Club NXT, il a pris part à 44 rencontres en Challenger Pro League. La saison dernière, il en a disputé 20 pour 7 buts inscrits et trois passes décisives délivrées.

Ses premières minutes avec l’équipe A ne remontent cependant pas à cette saison. Il avait pu jouer ses premières minutes lors de la saison 2022-2023, avant d’être prêté au KV Courtrai (2023-2024).

"En plus de ses expériences en Challenger Pro League et en Jupiler Pro League, Audoor a déjà eu l’occasion de fouler les pelouses de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Youth League", précise le Club de Bruges.

Cette saison, il n’a pour le moment joué que 16 minutes contre l’Union Saint-Gilloise en Supercoupe et une minute face au KRC Genk. Son temps de jeu pourrait bien évoluer au fil de la saison. C’est évidemment un joueur à suivre.