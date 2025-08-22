Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

La semaine prochaine s'annonce chargée pour les directeurs sportifs des clubs belges de premier plan. Alors que le marché des transferts en Belgique reste ouvert jusqu'au 6 septembre, les grands championnats ferment déjà leurs portes le 1er septembre.

Cela signifie que des clubs comme Anderlecht, le Club de Bruges, Genk et l’Antwerp disposent encore d’une courte période pour vendre leurs meilleurs joueurs à des montants importants.

Au Club de Bruges, l’attention se porte sur des joueurs comme Joel Ordonez et Raphael Onyedika. Pour Anderlecht, Stroeykens, Verschaeren et Dolberg sont mis en avant, tandis que Genk s’attend à un départ de Tolu. L’Antwerp, de son côté, peut compter sur l’intérêt venu d’Angleterre pour Senne Lammens et d’Écosse pour Michel-Ange Balikwisha, où le Celtic ferme déjà son mercato le 30 août.



Une forte pression à Anderlecht

Le temps presse donc, aussi bien pour les joueurs que pour les clubs qui espèrent encore encaisser des transferts. La pression semble particulièrement forte à Anderlecht pour concrétiser des ventes cet été. Le club bruxellois possède un noyau bien trop large et certains joueurs précieux arrivent en fin de contrat l’an prochain.

Le directeur sportif Olivier Renard s’apprête ainsi à vivre une période intense. Avec à peine 11 jours avant la fermeture du mercato dans les principales compétitions, il doit rapidement prendre des décisions sur qui restera et qui pourra partir.

La situation comporte également des enjeux stratégiques. Les clubs ne doivent pas seulement négocier le bon prix, mais aussi tenir compte de l’impact sportif d’un départ en plein milieu de saison. Cela vaut particulièrement pour des joueurs comme Dolberg et Ordonez, qui jouent un rôle clé dans leur équipe.