"Certains entraîneurs essaieront de le cacher, mais..." : la nouvelle sortie forte d'Ivan Leko

Ivan Leko profite du report du match contre Anderlecht pour travailler les automatismes de son groupe. Mais l'équipe est loin du football qu'il veut mettre en place.

La Gantoise a beau avoir rassuré en battant Charleroi 3-0 en amical, Ivan Leko ne mâche pas ses mots : "Vous dites que les grands clubs ne sont pas encore prêts, mais nous non plus. Et la façon dont je vois le football... Je suis plus concentré sur notre équipe, sur nos forces, notre tactique, notre vision et notre philosophie - que sur celle de l'adversaire".

Sa conclusion est limpide : "Je vois surtout que nous sommes lents. Que nous n'avons pas anticipé certaines choses. Et que nous n'avons pas tout fait pour être prêts pour le premier jour de match. Je ne suis pas le seul coach à penser ainsi", explique-t-il au Laatste Nieuws.

"Même le Club de Bruges, l'Antwerp ou Charleroi ne sont pas encore prêts. Certains entraîneurs essaieront de le cacher, mais je ne le fais pas. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Ainsi, vous montrez aux autres qu'ils peuvent vous faire confiance", poursuit l'entraîneur croate.

Plus le temps de prendre des pincettes

Comme au Standard, il ne tourne pas autour du pot : "Écoutez, j'aime trop ce jeu pour dire ce que vous ou d'autres aiment entendre. Le football doit être honnête. Pour réussir, il faut travailler de manière franche et sérieuse. Celui qui se préoccupe davantage de 'politique' et de la manière de vendre une histoire, perd sa concentration. Et ce n'est pas agréable de traiter les gens comme s'ils étaient stupides".

Il ne fait pas semblant en déclarant que la compétition ne commence vraiment qu'après la période des transferts. "L'équipe sera en tout cas complète, car la période des transferts sera terminée. Personne ne pourra partir et personne ne pourra arriver. C'est ma plus grande motivation. Que la prochaine fois, vous disiez : 'Les grands clubs comme le Club de Bruges, Anderlecht et la Gantoise sont prêts".