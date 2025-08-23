C'est fait : le grand talent du Standard, Daryl Leunga Leunga, va se lancer dans un nouveau défi

Un nouveau départ va bientôt être officialisé au Standard de Liège. Le jeune Daryl Leunga Leunga va rejoindre l'AS Monaco.

Comme nous vous l'expliquions ce vendredi, un accord verbal pour un contrat de quatre ans avait déjà été conclu. Il ne restait plus qu'à convaincre le Standard et Marc Wilmots.

C'est désormais chose faite. Le défenseur central rejoint le club de Ligue 1 avec un contrat courant jusqu'en 2029. Le matricule 16 empoche 1,5 million d'euros et a trouvé un accord de 20% à la revente.



Un grand talent du Standard

Daryl Leunga Leunga, sous contrat jusqu'en juin 2027 avec les Rouches, quittera le bord de Meuse sans avoir disputé la moindre minute avec l'équipe A. À noter qu'il avait été repris au stage de pré-saison au Touquet par Mircea Rednic et qu'il était considéré comme l'un des plus grands talents de l'académie.

S'il avait décidé de rester cette saison, il aurait certainement été titulaire avec le SL16 en D1 ACFF. Il a préféré franchir un cap dans sa carrière en se lançant dans son premier défi à l'étranger.

L'objectif serait qu'il intègre le groupe professionnel du club français pour la saison 2026-2027. En attendant, il devrait évoluer avec le Groupe Élite.