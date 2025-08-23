"C'est mon idole, j'ai son maillot chez moi" : rencontre spéciale avec Marc Wilmots pour Onur Cinel

Avant la rencontre entre le Standard et le Cercle, Onur Cinel a exprimé toute son admiration pour Marc Wilmots, figure emblématique de son club de cœur, Schalke 04.

Né à Essen, à 13 kilomètres de Gelsenkirchen, Onur Cinel, l'actuel entraîneur du Cercle de Bruges, a travaillé entre 2012 et 2023 dans son club de cœur, Schalke 04, majoritairement comme assistant.

Pour lui, ce déplacement à Sclessin avec les Groen en Zwart représente aussi une rencontre avec l'une de ses idoles de jeunesse, Marc Wilmots. « J'ai un maillot de lui chez moi. C'est vraiment très spécial de le rencontrer », a-t-il confié au micro de DAZN avant la partie.



« Nous avons, de loin, l'équipe la plus jeune, mais la plupart des joueurs ont déjà évolué ici. Jouer dans ces conditions au Standard ne procure pas vraiment de stress, c'est plutôt une pression positive », poursuivait-il.

Nazinho, le choix gagnant d'Onur Cinel

Au rayon des compositions, Onur Cinel a conservé son équipe type, ce qui est une surprise puisque Nazinho est annoncé du côté du Real Betis. « J'en ai parlé avec lui, mais il voulait jouer. C'est quelqu'un de très professionnel. »

Un choix payant, puisque Nazinho était à l'origine de l'ouverture du score du Cercle avec son centre dévié par Fossey, qui a trouvé Edan Diop dans la surface.