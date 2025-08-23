Daniel Van Buyten, jamais très loin du Standard : "Il y a déjà eu des entretiens avant Marc Wilmots"

L'ancien directeur sportif Daniel Van Buyten est bien placé pour s'exprimer sur la position de Marc Wilmots au Standard. ll se souvient de son passage au sein de la direction comme si c'était hier.

En octobre 2015, Van Buyten était revenu au Standard avec une vision claire : ramener le club au sommet. "J'avais dit que nous gagnerions un trophée en deux ans. Nous avons remporté la Coupe, alors qu'il n'y avait pas eu de trophée depuis dix ans", explique-t-il à La Dernière Heure.

Ses ambitions allaient même beaucoup plus loin, avant le début des ennuis et son départ après moins d'un an et demi : "Nous aurions été champions dans les cinq ans et nous aurions été en lice pour le titre chaque année. C'était mon objectif. Je n'ai pas peur de dire que nous y serions arrivés".



Un divorce trop rapide

Van Buyten était initialement le responsable sportif, mais ce rôle lui a rapidement été retiré. Les membres de la direction ont rapidement commencé à se tirer dans les pattes : "Si vous recrutez un joueur qui ne correspond pas à la vision et qui coûte cher, bloquant ainsi les chances d'un jeune talent...".

Il espère bien ne pas voir Marc Wilmots subir le même sort après tout le boulot accompli pour son premier mercato : "Nous verrons s'il prendra des décisions seul ou si on lui imposera des choses. Si c'est le cas, il pourrait partir".

Big Dan pourrait-il profiter du retour de Marc Wilmots pour lui aussi revenir dans les hautes sphères de Sclessin ? "Il y a déjà eu des entretiens avec le Standard avant lui. M'a-t-il demandé de venir ? Non. Je suis toujours disponible pour Marc, tout comme pour tous ceux que j'ai rencontrés au cours de ma carrière".