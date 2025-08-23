Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht

Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht
Photo: © photonews

La situation de Mario Stroeykens est devenue très difficile à Anderlecht. En attendant un transfert, le maître à jouer des Mauves est toujours là...et peine à sortir du banc.

Le grand talent de Neerpede, autrefois désigné comme le prochain Lukaku ou Tielemans, s'est retrouvé impliqué dans un dossier complexe. Stroeykens, un travailleur silencieux et un joueur discipliné, est devenu une figure emblématique de l'académie. Ses débuts à l'âge de 16 ans semblaient annoncer une ascension fulgurante, mais des pépins physiques ont compliqué les choses.

Une grave blessure à la cheville contre le Beerschot la saison dernière l'a freiné dans son élan après un excellent début d'exercice. Comme si cela ne suffisait pas, le dossier de son contrat a cristallisé les tensions.

L'Olympique de Marseille a fait une offre formelle en hiver, mais Anderlecht a refusé. Les tentatives du club pour prolonger son contrat ont échoué, tandis que des clubs tels que West Ham et le PSV ont montré leur intérêt sans aller jusqu'au bout.

Un transfert inévitable

La réalité sportive est désormais pesante. Stroeykens joue de moins en moins et n'a pas convaincu lors de ses rares minutes de jeu. "Ce n'est pas lié à son contrat", affirme le club dans Het Laatste Nieuws, "c'est simplement un choix sportif." Résultat : un joueur qui lutte avec sa confiance en lui et qui montre rarement sur le terrain l'éclat qui en faisait autrefois un talent prometteur.

Sur le plan financier, un départ semble inévitable. Anderlecht a investi plus de seize millions d'euros dans de nouveaux joueurs cet été et a besoin de rentrées d'argent. Super Mario reste précieux, mais plus pour les montants qui étaient initialement rêvés. En coulisses, on affirme qu'un transfert de plus de quinze millions n'est plus réaliste.

Pour Stroeykens lui-même, l'aspect sportif reste toujours plus important que l'aspect financier. Mais avec la date limite des transferts qui approche, la question n'est pas de savoir s'il partira, mais par quelle porte.

Anderlecht
La Gantoise
Mario Stroeykens

