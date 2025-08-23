Faut-il s'inquiéter ? Un club français ciblerait l'un des cadres du Standard

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ibe Hautekiet, défenseur du Standard de Liège, figurerait sur les tablettes de Reims, selon Sacha Tavolieri.

Selon Sacha Tavolieri, Ibe Hautekiet fait partie des joueurs suivis par Reims pour renforcer sa défense. Pour l’instant, le club français n’a pas fait d’offre officielle.

Reims veut élargir ses choix en défense et gagner en stabilité. Le club cherche de jeunes joueurs prometteurs avec de l’expérience au haut niveau. Hautekiet, titulaire au Standard de Liège, correspond à ce profil.

Hautekiet veut rester

Même si des clubs français s’intéressent à lui, Hautekiet a récemment dit qu’il voulait continuer au Standard. Selon Tavolieri, le joueur "a clairement exprimé sa volonté de rester au RSCL".

Cette position pourrait bloquer les discussions, sauf si le Standard accepte de négocier un transfert.

Sous contrat à Sclessin jusqu’en 2027, le défenseur originaire de Flandre-Occidentale est évalué à 3,5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.